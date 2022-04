«Leggio e Musso fondamentali. Ci aspettano 4 finali»

«Dipende dalla voglia dei ragazzi di disputare o meno le fasi finali». Davide Corsi è soddisfatto della vittoria in rimonta in casa della Biellese, ma guarda anche al finale di stagione del suo Verbania.

Ivrea Banchette, Crescentinese e Cossato prima del grand finale con l'RG Ticino: un calendario che sembra agevole, ma che rischia di essere un trappolone in cui Corsi e il suo Verbania non vogliono incappare. A dare manforte allo sprint decisivo Corsi riabbraccia due elementi di spessore quali Thomas Leggio e Samuele Musso, ultimamente prestati ai 2007 per la loro missione salvezza.

