Arce-Pennucci-Raviola, il trio delle meraviglie a caccia del miracolo salvezza

Chiunque abbia visto una partita del Pianezza nella prima parte di stagione racconterà di una squadra mai arrendevole e unita, ma senza il carattere necessario per graffiare l'avversario e portare a casa i tre punti. Fino alla diciassettesima giornata, la classifica era lapidaria: Pianezza, 0 punti. Anche solo pensare alla salvezza era pura utopia, poi però la musica è cambiata: nelle ultime sei giornate sono arrivati 12 punti, grazie a quattro vittorie da grande squadra che hanno viste come vittime anche avversari di un certo calibro, come il Collegno Paradiso.

Punto di svolta della stagione è stato sicuramente l'insediamento in panchina di Raffaele Nuzzo, in uno scambio di panchine fruttuoso con l'under 15, guidata ora da Davide Garro. Il nuovo tecnico ha avuto il merito di creare un forte legame con un gruppo che già aveva fatto vedere buone cose, ma che dava l'impressione di non credere in se stesso fino alla fine. È bastato portare a casa i tre punti per la prima volta (3-1 casalingo al Cenisia) per riaccendere gli animi di una squadra che sembrava spacciata, e che invece sta risorgendo dalle proprie ceneri come una fenice.

Da quel momento in poi il Pianezza viaggia su medie da primi posti: dopo il primo successo, i rossoblù hanno replicato nel turno successivo battendo fuori casa il Collegno Paradiso con un roboante 1-5, prima di arrendersi a un Pozzomaina in salute con un 2-4 finale molto combattuto. Nelle successive tre sono poi arrivate due vittorie esterne con Bruinese (0-2) e Rosta (1-2), due squadre vivissime e in piena lotta per non retrocedere, intervallate dalla rocambolesca sconfitta interna con la corazzata Lucento: 2-3 il risultato finale, con i ragazzi di Nuzzo in vantaggio per ben due volte e spiazzati dalla rimonta nei minuti finali.

La classifica del girone C: il Pianezza di Raffaele Nuzzo staziona al terzultimo posto con poche speranze di salvezza, ma il trend delle ultime settimane fa sperare nel miracolo

La classifica dice in questo momento che per la salvezza è necessario un miracolo: a quattro giornate dalla fine il Pianezza ha sulla carta tre partite che, visto il trend, si possono portare a casa con Barcanova, Cit Turin e Mirafiori, ma c'è da affrontare la capolista Alpignano in trasferta. I ragazzi di Baseggio avranno bisogno dei 3 punti perché incalzati dal Lascaris di Luca Meschieri e non potranno permettersi passi falsi. Rimane il rammarico per aver iniziato tardi la rincorsa, ma il calcio ha più volte dimostrato di essere uno sport imprevedibile. Comunque andranno le cose, rimarrà la sensazione di aver costruito un qualcosa di solido e importante, anche in vista della prossima stagione.

Nella cavalcata rossoblù sono tre i nomi che hanno brillato più di tutti, e sono quello di Alessio Pennucci, bomber arrivato a dicembre dalla Bruinese, di Vittorio Raviola e di Jamie Arce, che invece militano nelle fila del Pianezza fin dall'inizio della stagione. Il trio offensivo si trova a meraviglia: basti pensare che 14 dei 16 gol realizzati nelle ultime sei giornate sono arrivati da loro tre.

Alessio Pennucci è un attaccante molto fisico, che fa della protezione palla una delle caratteristiche principali del suo gioco. Si intende a meraviglia con Raviola, e ha più volte dimostrato di saperci fare sotto porta, tanto da attirare le sirene di diverse squadre, interessate alle sue prestazioni. In questo momento è a quota otto reti, quattro da quando arrivato alla corte di Nuzzo.

«Sono arrivato a Pianezza a dicembre dalla Bruinese dopo qualche fraintendimento con il mio vecchio allenatore. Ho scelto la maglia rossoblù nonostante non fosse l'unica proposta perché mi avevano già cercato in passato e mi sono sentito fortemente voluto. Arrivare in una squadra a zero punti non mi ha spaventato perché ho trovato una squadra forte e unita. Con i compagni ho stretto subito un bel legame e ora siamo uniti per l'obiettivo. Sappiamo che per farcela dovremmo portare punti a casa da Alpignano, ma con il Lucento abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque».

Vittorio Raviola è un giocatore adattabile a tutte le posizioni d'attacco, dato che ha ricoperto sia il ruolo di punta centrale che di esterno offensivo. La sua velocità e il suo passo hanno messo in difficoltà tutte le difese della categoria e anche quando le cose andavano male, Raviola ha sempre fatto il suo distinguendosi tra gli undici rossoblù. Fin qui sono tredici i gol stagionali, che gli valgono per distacco la palma di miglior realizzatore del Pianezza.

«Per gran parte della stagione siamo rimasti in silenzio perché i risultati non erano dalla nostra parte, ma ci abbiamo sempre creduto. Chi non credeva nella squadra è andato via abbastanza presto e da quando è arrivato Nuzzo in panchina abbiamo trovato nuova linfa. Molti mi dicono che ho una corsa simile a Koulibaly del Napoli: metto la testa in avanti per prendere velocità e spesso questo mi avvantaggia rispetto ai difensori avversari. Siamo davvero un bel gruppo, e l'arrivo dei nuovi innesti ci ha dato quel qualcosa che ci mancava. Forse sarà troppo tardi, ma sicuramente ricorderemo positivamente questa seconda parte di stagione, che magari ci tornerà utile la prossima stagione. Sono arrivato a Pianezza quest'anno perché all'Alpignano avrei avuto poco spazio: volevo giocare e dimostrare il mio valore».

Jaime Arce è invece il giocatore poliedrico per eccellenza, pedina che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione: ha iniziato la stagione da punta centrale, poi è passato a esterno di attacco prima di collocarsi definitivamente a centrocampo, dove interpreta il ruolo in maniera decisamente offensiva. 6 centri stagionali per lui, 5 nelle ultime 5, a dimostrazione di uno strepitoso stato di forma.