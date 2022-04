Lorenzo Paratici, il cecchino: doppietta in 5' sotto gli occhi di papà Fabio

Scorrendo il dito sulla nostra App ci si imbatte in un top scorer. Under 14 Regionale, Girone E: il miglior giocatore per media minuti/gol è Lorenzo Paratici. Attaccante versatile, con la 9 sulle spalle, che con le sue 14 reti sta aiutando la Sisport di Yobie Bassaoule a dare la caccia ad un ottimo secondo posto che vorrebbe dire quarti di finale, in ottica titolo regionale di categoria.

14 gol, 14 gioie, non tutte uguali. Vuoi per l’importanza della gara (una tripletta è sempre una tripletta, anche se all’interno di un 8-0 con il San Domenico Savio Asti, ma la rete dell’1-1 con il Derthona rivale diretta è un’altra cosa), vuoi per il momento della squadra, vuoi per la classifica… Ogni gol è diverso dall’altro.

Uno dei fattori però che rende speciale un gol, o meglio, una doppietta, è che tu la faccia sotto gli occhi di tuo padre: sia perché si chiama Fabio Paratici, ex Direttore Sportivo della Juventus, sia perché lavorando in quel di Londra, più precisamente nei pressi del “Tottenham Stadium”, non lontano dal tempio calcistico di White Hart Lane, insieme ad Antonio Conte, non è così facile che riesca a venire a vedere Sisport-Acqui.

Domenica scorsa però il Direttore Sportivo del Tottenham era presente in Strada delle Cacce a vedere Lorenzo Paratici segnare una doppietta alla squadra termale e blindare così un successo (5-0 il risultato finale) che permette a capitan Francesco Parente e tutta la truppa bianconera di andare in vacanza in piena scia dell’SG Derthona, squadra al momento al secondo posto dietro al Chieri. Inizio secondo tempo da bomber vero: gol al 7’ e gol al 13’; doppietta, chiudo la partita, esco, ciao.

SISPORT-ACQUI 5-0

RETI: 26' Parente (S), 4' st Baumgartner (S), 7' st Paratici (S), 13' st Paratici (S), 27' st De Lorenzis (S).

SISPORT (4-3-1-2): Santi 7, Macri 7, Giammarco 7, Cantarella 7, Benjamaa 7 (15' Irimescu 7), Italiano 7 (1' st Cugliero 7), Paneghini 7 (18' st Salvador 7), Parente 8, Paratici 8 (15' st Negri 7), Bessone 7 (15' st Xhemalaj 7), Baumgartner 7 (20' st De Lorenzis 7). A disp. Giusiano, Lucan Kevyn. All. Bassaoule. Dir. Cantarella.

ACQUI (4-4-2): Visconti Davide 6, Carozzo 6 (24' st Addabbo 6.5), Violato 6.5, Raimondo 6.5, Cagno 5.5 (13' st Manfre 6), Pucci 6.5 (19' st Priarone 6), Maiello 6.5 (22' st Patrone 6), Riccone 6, Boccassi 6.5 (13' st Daniele 6.5), Ferrari 6 (22' st Quaglia 6), Ez Raidi 5.5 (1' st Siri 6). A disp. Cornelli, Bracco. All. Rovera 6. Dir. Quaglia.

Lorenzo Paratici, attaccante della Sisport. 14 reti in 14 partite (536' passati in campo). La terza miglior media Minuti/gol in categoria con una rete ogni 38'. Media voto di 7.2. Queste e altre statistiche sulla nostra APP • FOTO ROCCA

Lorenzo Paratici, quando gioca è difficile che non segni, come dimostra il semplice dato 14 reti in 14 partite. Spesso però Bassaoule lo usa come arma in più dalla panchina (sulle 14 presenze sono 9 quelle in cui è subentrato a partita in corso). Una media gol spaventosa di un gol ogni 38'.

La migliore media nel Girone E, la terza miglior media Minuti/Gol in tutta la categoria Under 14 Regionale (dietro soltanto a due mostri quali Fabio Giambertone del Chisola e Alessio Gaetano Ietto del Gassino, rispettivamente con 48 e 34 gol). Sia per l’esplosività e la decisività, sia per il fatto che, tra Londra e Torino non è semplice incastrare tutti gli allenamenti.

«Spesso lo metto dalla panchina perché non riesce per questioni personali a dare continuità agli allenamenti - spiega il tecnico Bassaoule - Ultimamente si sta allenando di più, quindi gioca più regolarmente. Con l’Acqui ha giocato molto bene e ci sarà utilissimo in questo rush finale».

La Sisport di Yobie Bassaoule alla vigilia della partita con l'Accademia Pertusa. Partita terminata 0-5 per i bianconeri con il consueto gol dalla panchina di Lorenzo Paratici, oltre al gol su rigore di Luca Cantarella (recordman per minuti in campo di tutta la categoria), la doppietta di Gabriele Baumgartner e la rete di Giacomo Bessone. CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO DELLA PARTITA A CURA DI FRANCESCO MASCOLI.

PEDINA TATTICA

Nel 4-3-1-2 della Sisport Paratici va spesso e volentieri a schierarsi nel tandem offensivo insieme a Gabriele Baumgartner, primo marcatore della squadra con 19 gol in 20 presenze. Alle loro spalle l’eleganza di Giacomo Bessone a fare da trequartista con 6 gol all’attivo e innumerevoli assist per il reparto finalizzatore.

«Vede bene la porta - continua Bassaoule su Paratici - di più rispetto al passato e rispetto alla media in categoria. Una delle sue qualità migliori è la protezione del pallone. Quando ce l’ha è difficile togliergliela».

Con l'esperienza e la quantità di calcio visto e vissuto, Fabio Paratici non deve essere uno di quei genitori che fa sconti, ma capace di partire spesso e volentieri da Londra anche per seguire il figlio nel suo percorso di crescita. Il tutto senza rinunciare di scambiare chiacchiere sportive anche con gli allenatori avversari.

Ora la Sisport si prepara alle ultime 4 partite di fuoco per agguantare un sogno chiamato fasi finali, che sarebbe un risultato incredibile per il ritorno della società sul palcoscenico regionale dopo tanti anni. Il tutto con un'arma in più offensiva sempre più in forma e quest'arma risponde al nome di Lorenzo Paratici.