Alzala al cielo capitano! Il Gassino vince il primo campionato nell'anno del centenario

ALZALA AL CIELO CAPITAN PETTINARI! Il Gassino festeggia e festeggia in grande stile quello che per la società è il primo campionato Regionale vinto e cade a puntino nella stagione del centenario. Un tempismo che è l’elemento cruciale di una festa battezzata da quella pioggia utile a rendere più epica la cornice di un sogno. Manuel Galla spacca la partita dopo pochi secondi. Il numero 8 del Gassino segna l'1-0 dopo appena 1'. Un tempismo perfetto per Massimo Cirone che conduce con grinta e carattere un gruppo completo, voglioso, vincente. Un tempismo vincente anche per capitan Riccardo Pettinari che bagna...

