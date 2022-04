Ragnoli Galli e Cristoni, che doppiette! Spettacolo a Ghedi

Al Comunale bel pareggio (3-3) fra Ghedi e Desenzano Calvina per la sfida valida per il tredicesimo appuntamento della fase primaverile Under 14. Una gara intensa, ricca di gol e spettacolo nella quale le due formazioni non si sono risparmiate, scappando e rincorrendosi a più riprese. Era Ragnoli Galli a portare avanti i gardesani, poi l’uno-due di Cristoni e Bilal ribaltava tutto già nella prima parte. Nella ripresa ancora Ragnoli Galli impattava ma trovava la pronta risposta di bomber Cristoni che riportava avanti i suoi, finché Cogoli non metteva la parola fine sulla disputa con la definitiva rete del 3-3....

