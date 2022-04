Tra fumogeni e bandiere: la fotogallery del Gassino campione

Una vittoria, mille abbracci, tanti fumogeni e ancora più cori. Il Gassino è campione del Girone B. Lo era già lo scorso turno, ma festeggiare in casa è sempre bello, specie se la pioggia rende tutto più epico e il risultato di 8-1 (QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA) certifica ancora un volta che i ragazzi di Massimo Cirone sono i padroni incontrastati del loro raggruppamento.Ietto fa una tripletta e raggiunge Edoardo Reci in vetta alla classifica marcatori, ma soprattutto, non esulta di fronte alla squadra in cui è cresciuto. Pettinari, Buonagura, Galla, Di Miceli e la pennellata...