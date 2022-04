Aldini ad un passo dalla vittoria del campionato grazie ad una splendida punizione

Aldini, è quasi festa! La capolista vince 0-1 sulla Caronnese di Benedusi, ma quante occasioni sciupate da entrambe le parti. Le due avversarie scendono in campo per vincere, ma gli ospiti hanno quel qualcosa in più, forse la fame di chiudere un campionato e vincerlo in anticipo. La partita si sblocca solo a metà del secondo tempo, quando il pittore Tedone dipinge un gol perfetto su punizione, finendo nel sette della porta rossoblù. Tuttavia, il campionato non è ancora vinto matematicamente: bisognerà aspettare lo scontro della Castellanzese di domani sera alle 20:15 contro l’Accademia Inveruno per capire se si potrà...

