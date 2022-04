Il grandissimo poker dell'attaccante lancia i neroverdi verso la vittoria

Lo Schuster e il Superga si sono sfidati nella penultima gara del girone D del campionato regionale e la gara se la aggiudicano i padroni di casa per 6-0. Il campo racconta una partita con una pioggia di gol: il Superga si batte molto e resiste per tutto il primo tempo, non riuscendo ad arginare la foga dei padroni di casa nei secondi 35 minuti. Il mattatore della sfida è il numero nove Tarsia, autore di un memorabile poker. Tra le fila dei comaschi non sfigura Cordone che, nonostante i 5 gol subiti (il sesto arriva dopo la sua sostituzione) ne...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con