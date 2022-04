La mattanza di Chessa: due reti e un assist per continuare a infrangere record

A campionato già vinto, il Chisola continua ad avere fame e sbanca lo stadio Angelo Pochissimo di Fossano con un sonoro 1-5, nel quale lo spettacolo e l'estetica sono stati protagonisti assoluti. Alla formazione vinovese basta poco per sbloccare il risultato, con Chessa che battezza l'incrocio dei pali da dentro l'area; poi il raddoppio, con De Notarpietro bravissimo a coordinarsi per insaccare il pallone con un tiro al volo.

I fossanesi reagiscono e prima accorciano le distanza con Belli (su punizione), dopodiché tengono testa ai rivali sino al rientro negli spogliatoi. Nel secondo periodo, Chessa nuovamente a bruciapelo confeziona la doppietta personale con un eurogol e da lì la compagine allenata da Garrone incomincia a dilagare: il quarto sigillo è opera di un indomabile e mai soddisfatto Giambertone, il quale trova il suo cinquantesimo gol in campionato; l'ultima marcatura è a opera del subentrato Rizza, a testimonianza (ancora una volta) di come anche le seconde linee vinovesi possano fare la differenza in qualsiasi momento.

Ritmi intensissimi. La gara si apre con uno splendido gesto di sportività da parte dei fossanesi, che accolgono in campo i vincitori del Girone D con una standing ovation che riempie l’intero Angelo Pochissimo.

Nonostante il titolo già messo in cassaforte, la formazione ospite, con il suo 4-2-3-1 dalla "precisione svizzera", parte fortissimo e non perdona niente agli avversari: dopo nemmeno due giri di orologio completi, il Chisola sblocca la gara con Chessa, astuto nell’intercettare una spazzata non efficacissima della retroguardia fossanese e insaccare conseguentemente il pallone all’incrocio dei pali. I ragazzi di Garavagno - messi in campo con il 4-3-3 - provano a rispondere qualche minuto dopo su un’azione da calcio d’angolo, ma, nonostante una breve serie di deviazioni, niente può impensierire Santoro.

Dall’altra, Garrone chiede concentrazione e cinismo, due direttive che vengono prontamente accolte dalla squadra, la quale sigla la rete del raddoppio al 6’: Chessa riparte sulla sinistra e con una favolosa pennellata sul secondo palo pesca l’ingresso in area di De Notarpietro, che di piattone destro al volo battezza l’incrocio più distante. Il Fossano ci prova ancora dalla bandierina, ma anche questa volta con scarso successo. I vinovesi spingono come un rullo compressore e sprecano alcune ripartenze, prima con Arcudi, che a tu per tu col portiere viene beffato proprio da Sacco, poi con Giambertone, che insolitamente lasciato da solo in mezzo spreca una clamorosa occasione al limite dell’area piccola.

I padroni di casa, comunque, non demordono e tentano di ferire la difesa rivale con delle rapide ripartenze: al 16’ Belli sfrutta il calcio di punizione dal limite dell’area e accorcia le distanze con un bolide sul quale Santoro non può intervenire (ottavo gol subito dal Chisola in tutto il campionato). D’Acierno & soci non intendono mollare la presa e vorrebbero anzi allungare nuovamente il tiro, con Franzè che da fuori area cerca di scavalcare il portiere con un coraggiosissimo pallonetto che si spegne sopra la traversa per un soffio. Bravissimo, poi, il terzino sinistro a rendersi protagonista qualche momento dopo con una eccellente diagonale difensiva ad anticipare Moise.

La partita ha ritmi altissimi, con entrambe le compagini che ripartono a tutta velocità approfittando degli immensi spazi lasciati sul rettangolo verde. L’ultimo squillo degno di nota del primo tempo avviene al 34’, quando Moise effettua l’ennesima sgasata sulla corsia di destra e successivamente mette il cross in area per Belli, il quale, sbilanciato dal difendente, non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Le squadre vanno dunque a riposo sul risultato di 1-2.

Giambertone "Forza 50". Nessuno dei due allenatori cambia gli interpreti visti nel primo tempo: come nei primi 45, dopo nemmeno due minuti Chessa segna un gol spettacolare, battezzando l’incrocio dei pali calciando da casa propria; nulla da fare per il malcapitato Sacco, che deve subire le "angherie" di un Chessa stratosferico (specialmente nel girone di ritorno) sotto tutti gli aspetti. Il Fossano prova a restituire il ben servito al 5’, con Scavone che imbastisce una splendida ripartenza per Moise, il quale calcia in malo modo e non può preoccupare il numero 1 avversario. Al 9’ è ancora Chessa, alla ricerca della tripletta personale, che prova ad allungare nuovamente le distanze, ma dopo essersi accentrato dalla sinistra e aver scaricato il tiro, finisce solo col fare la barba alla traversa.

Alla fine, Giambertone trova il tanto agognato gol e all’11’ con una fantastica conclusione al volo di destro, su cross dalla sinistra dell'encomiabile Franzè, sigla l’1-4 e il suo cinquantesimo sigillo all’interno del Girone D. Al 19’ il risultato si fa ancora più tondo, con Giambertone che viene fermato dalla retroguardia fossanese ma, per fortuna del Chisola, il pallone scivola davanti alla linea di porta, finché non arriva il subentrato Rizza che, malgrado il tappo Blues davanti alla porta e alla posizione angolata, riesce a mettere a segno il sesto gol di giornata. Poco prima della mezzora, Garavagno concede un po’ di tempo al secondo portiere, Tuninetti, il quale non perde tempo e si rende istantaneamente protagonista con una doppia parata su Giambertone e Chessa: coefficiente di difficoltà elevatissimo, ma lui fa sembrare tutto normale. Al 33’ il neo-entrato Caglioti si mangia “il punteggio tennistico”: Giambertone è abile nel scappare sulla sinistra, mandando a vuoto un difensore e a trovare il compagno tutto solo sul secondo palo, tuttavia, il numero 18 impatta male di testa e fa finire la sfera ben distante dallo specchio.



La squadra di Garrone si avvicina sempre più al suo secondo obiettivo: vincere tutte e 24 le partite del girone. Un risultato che dista solamente 180', nei quali affronterà prima la Cheraschese in casa e infine l'ostica trasferta di Pinerolo. Sul versante opposto, la formazione di Garavagno può raccogliere quanto di bello fatto in giornata per tenere testa alla strapotenza del campionato e prepararsi per fronteggiare il Cuneo Olmo il prossimo fine settimana.

IL TABELLINO

FOSSANO - CHISOLA 1-5

RETI (0-2, 1-2, 1-5): 2’ Chessa (C), 6’ De Notarpietro (C), 16’ Belli (F), 2’ st Chessa (C), 11’ st Giambertone (C), 19’ st Rizza (C).

FOSSANO (4-3-3): Sacco 6 (27’ st Tuninetti 6.5), Diani 6 (12’ st Boubker 6), Dardanello 6, Giachino 6.5, Tomatis 6, Shita 6, Macheda 6, Robaldo 6.5, Belli 7, Scavone 6.5, Moise 6.5. All. Garavagno 6.5. A disposizione: Brungaj, Fea, Taricco, Terzaghi, Borsotto, Cagnolo, Michelis.

CHISOLA (4-2-3-1): Santoro 6, Duò 6 (22’ st Alliu 6), Franzè 7 (20’ st Macrì 6), Scarangella 6 (23’ st Lazzarin Rizzo 6), D’Acierno 6.5, Cammarata 6.5 (27’ st Centinaro 6), De Notarpietro 7 (17’ st Rizza 7), Mallamace 6.5, Arcudi 6 (30’ st Zocco sv), Giambertone 7, Chessa 9 (30’ st Caglioti sv). All. Garrone 8. A disposizione: Prato.

ARBITRO: Andrea Chey di Bra 6: Arbitraggio coerente, non estrae mai il cartellino dal taschino e tende a non interrompere eccessivamente il gioco.