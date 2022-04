Miglierina, numero uno di fatto: 8, Ermoli, la grinta che serve: 7.5

Vola, vola, vola la Cedratese: termina 0-1 sul campo della Caronnese di Benedusi, ma quante occasioni! In luce, da parte della formazione di casa, il grandissimo numero uno Miglierina, che sventra tanti ipotetici gol per essere contati. Per la formazione ospite, invece, belle le prestazioni del capitano Zullo, nonché di Ermoli e Pelligrò (a segno all'11'). CARONNESE Miglierina 8 Meno male che c’è! Ci mette una pezza su Pelligrò durante la prima frazione di tempo, così come durante la seconda frazione di gioco su Aziz al 7’ st e allo scadere. La Caronnese può stare tranquilla tra i suoi guantoni. Suigo 7 Compito importante e difficile, marcare l’11 avversario che,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con