Tomasulo al fotofinish fa impazzire i biancorossi

La ventiquattresima giornata del girone E dei regionali piemontesi propone un interessantissimo Bacigalupo-Nichelino Hesperia: i padroni di casa guidati dall'esperto tecnico Filippo Giuffrida si presentano alla gara da 10 in classifica e sono alla ricerca di continuità di risultati dopo un girone di ritorno fatto di luci ed ombre; i Nichelinesi di Giuseppe Fratello, quinti in classifica, vogliono i tre punti per rimanere in scia al Sca Asti e dare seguito ad una stagione sin qui più che positiva. Al Baci non basta il gol in avvio. Per il match contro i Biancorossi nichelinesi il tecnico Giuffrida si affida ad un...

