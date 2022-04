Tris a tinte bianconere: agganciato il treno playoff

La J. Cusano non perde il treno playoff grazie alla vittoria per 3-1 contro la Folgore Caratese. I padroni di casa subiscono l'arrembante avvio della squadra di Saragozza, che all'11' con Grasso è brava ad approfittare di una leggerezza di Benin e a passare in vantaggio. Il pareggio è però quasi immediato, perché al 26' il pressing dei bianconeri porta alla rete di Rovelli, tra i migliori in campo. La partita resta combattuta per larghi tratti della sua parte centrale, quindi da fine primo tempo ed inizio ripresa, anche grazie alla qualità della Folgore. Tuttavia, dopo l'intervallo i ragazzi di...

