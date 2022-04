Le pagelle: Chessa meraviglia, Mallamace motorino

SACCO

Fa il suo per tenere il più possibile a galla il Fossano, ma può poco contro le cannonate nemiche; coraggioso, non si risparmia nelle uscite basse. 6.0

27' st TUNINETTI

Entra e fa subito due parate spettacolari su Giambertone e Chessa, non proprio gli ultimi arrivati . 6.5

DIANI

Contenere Chessa non è affatto uno scherzo e lui ci mette tutto l’impegno possibile per arginare l’intraprendenza del numero 11 avversario. 6.0

12’ st BOUBKER

Mette una pezza negli ultimi venti minuti di gara, anche se ormai il danno è irreparabile. 6.0

DARDANELLO

Fa a sportellate con De Notarpietro e il più delle volte ha ragione lui, grazie anche a delle diagonali ben eseguite. 6.0

GIACHINO

Schierato davanti alla difesa, svolge un importante compito di contenimento ed è il primo a imbastire le ripartenze. 6.5

TOMATIS

Cerca di rendersi pericoloso su calcio d’angolo e di tamponare le falle difensive il più possibile. 6.0

SHITA

Ha il compito più spinoso di giornata, cioè tenere a bada Giambertone: un duello dal quale spesso esce vincente l’attaccante, ma lui fa di tutto per tenergli testa. 6.0

MACHEDA

Deve effettuare ulteriore schermo dinanzi alla difesa, obiettivo non sempre centrato per via dell’esuberanza del centrocampo ospite. 6.0

ROBALDO

Coraggioso, ha fisico e gamba per disturbare la manovra del Chisola e successivamente tentare di ripartire. 6.5

BELLI

Buono il suo lavoro di sponda, non sempre però è efficace nel momento del bisogno; d’altronde, però, segnare a questa avversaria è un’impresa titanica e lui ci riesce con una bomba su punizione. 7.0

SCAVONE

Indubbiamente volenteroso, è fra i primi a voler effettuare le ripartenze per capovolgere il fronte; indispensabile per alzare il baricentro della squadra. 6.5

MOISE

Si sbatte più di tutti, sulla destra porta tanta rapidità, il pezzo forte di questo Fossano; splendido il confronto contro Franzè. 6.5

ALL. GARAVAGNO

Nel primo periodo la squadra migliora col passare dei minuti e sembra in grado di tenere testa alla rivale; nel secondo, crolla inesorabilmente. Le basi per concludere al meglio il campionato e stare appresso al Bra ci sono tutte. 6.5

SANTORO

Non può nulla contro la sassata da fermo di Belli; per il resto, ordinaria amministrazione per lui. 6.0

DUO'

Energico, tiene a bada le incursioni nemiche e segue alla perfezione i movimenti della linea difensiva. 6.0

22’ st ALLIU

Entra con piglio positivo per lo sprint finale in modo da portare a casa il risultato. 6.0

FRANZÈ

Prestazione superlativa su tutti i fronti: dietro è grandioso, sebbene debba vedersela con un ghepardo come Moise, davanti confeziona l’assist per la rete di Giambertone. 7.0

20’ st MACRI'

Fa il suo dovere nell’ultimo quarto di gara, sacrificandosi per la causa. 6.0

SCARANGELLA

Gioca bene davanti alla difesa, lasciando al suo compagno di reparto Mallamace i compiti energicamente più dispendiosi. 6.0

23’ st LAZZARIN RIZZO

Anche lui fa lo stretto indispensabile negli ultimi sprazzi dell’incontro per archiviare una questione ormai decisa. 6.0

D'ACIERNO

Il capitano guida e dà il buon esempio alla difesa: ammansisce Belli e non concede spazio alle offensive dei Blues. 6.5

CAMMARATA

Assieme a D’Acierno forma una coppia di centrali prestigiosa (non a caso hanno subito soltanto 8 reti in tutta l’annata); esce per infortunio, sperando non sia niente di grave. 6.5

27’ st CENTINARO

Tiene botta lì dietro, chiamato un po’ all’improvviso per sostituire il compagno acciaccato. 6.0

DE NOTARPIETRO

Del tridente offensivo è colui che si vede di meno, messo in ombra dal 10 e dall’11, ma dal canto suo può vantare un’ottima tecnica, messa totalmente in mostra in occasione del secondo gol vinovese: una conclusione di piatto al volo difficilissima. 7.0

17’ st RIZZA

Entra e va a segno nel giro di soli due minuti, capitalizzando al meglio una palla vagante sulla linea di porta. 7.0

MALLAMACE

Il motorino del centrocampo di Garrone, fa avanti e indietro tutto il tempo e pare che nessuno dei rivali riesca a contenere le sue scorribande. 6.5

ARCUDI

Non si vede tanto sul piano della concretezza, ma i suoi movimenti senza palla sono importanti per creare gli spazi ai propri compagni per fronteggiare la retroguardia del Fossano. (30’ st Zocco sv) 6.0

GIAMBERTONE

Non si dà pace anche dopo aver messo a segno il suo 50° centro in campionato: ha la fame (e la stazza) di Ibrahimovic, è un bomber al quale riesce di tutto e anche oggi ha messo a referto una rete sensazionale. 7.0

CHESSA

Un, due, gol. Un, due, gol. Il laterale sinistro ripete per ben due volte il copione, battendo Sacco in entrambi gli avvii di tempo con due gol fantascientifici; nel frattempo, trova anche il tempo di sfornare un assist per De Notarpietro. (30’ st Caglioti sv) 9.0