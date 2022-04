La Gioia decisivo dalla panchina: voto 8; Brugnone il Modric dell'Enotria: voto 7.5

Deve sudare, ma l'Enotria conquista il bottino pieno in casa contro il Pavia: la gara vede passare in vantaggio gli ospiti dopo pochi minuti grazie a Chiolini, ma Favaro a fine primo tempo sistema tutto. Nella ripresa è il subentrato La Gioia a trovare il gol del sorpasso e poco dopo sarà Favaro a ribadire nuovamente in rete per il 3-1 finale. Super prestazione di Brugnone, che trova due assist per i compagni, mentre lato Pavia è Cappelletti il protagonista assoluto: nonostante i tre gol subiti, il portiere sventa una quantità innumerevole di pericoli. Maurizio Cappelletti, estremo difensore super in...

