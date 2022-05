«Vincerne 26 su 26 è il nostro piccolo grande obiettivo!»

«Forse abbiamo superato le aspettative. Sono veramente contento per i ragazzi perché il merito è loro». Esulta e ne ha tutto il diritto Renato Garrone dopo la vittoria per 1-5 in casa del Fossano.

Il tecnico del Chisola sa di avere individualità importante, ma ribadisce quanto, perché gli attaccanti possano esprimersi, sia importante avere una squadra dietro che in 24 uscite ha subito solamente 8 gol. «A centrocampo e in difesa, anche qui a Fossano, i ragazzi han fatto una grandissima partita. Poi Chessa e Giambertone sono tra i più forti in categoria, ma è importante avere una squadra che possa permettergli di fare così bene».

L'INTERVISTA A RENATO GARRONE ALLENATORE DEL CHISOLA