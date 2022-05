Preview: Baumgartner sfida i campioni, la Sisport si gioca le fasi finali

Se all'andata Sisport-Chieri incuriosiva perchè l'esito finale avrebbe dato un'indicazione più precisa sulla favorita per la vittoria del girone, la sfida di domenica è decisiva, almeno per i bianconeri. I ragazzi di Bassaoule non hanno ancora staccato il pass per le fasi finali ma, complice il periodo non troppo felice del Derthona, occupano una posizione che qualche settimana fa sembrava difficilissima da raggiungere.

A due giornate dal termine, la classifica dice che la Sisport è seconda con 53 punti, mentre il Derthona insegue a 50: una vittoria dei bianconeri assicurerebbe l'accesso all'atto conclusivo della stagione solo qualora i ragazzi di Monfredini dovessero rallentare in casa del Pertusa; con un eventuale pareggio o sconfitta i discorsi sarebbero rimandati all'ultima giornata, quando il destino sarà di nuovo nelle mani del Chieri, che affronterà proprio i leoni, con un occhio anche al Bra, che può ancora dire la sua nella corsa alle fasi finali. (QUI LA CLASSIFICA DEL GIRONE E)

Il precedente. All'andata i collinari si imposero con un netto 4-2 in esterna, grazie alla doppietta di Stefano Palumbo e ai gol di Fabio Garbellini e Riccardo Dabija, senza che le reti di Samuele Paneghini e Leonardo De Lorenzis servissero a qualcosa per i padroni di casa. La partita d'andata ha sancito di fatto il salto di qualità del Chieri, che da quel momento in poi ha perso pochissimi punti nella volata che ha portato il titolo, mentre la Sisport ha incontrato qualche difficoltà, rientrate nelle ultime settimane.

Lo stato di forma. Il Chieri ha riposato nell'ultima giornata dopo aver vinto il titolo nello scontro con l'Atletico Torino, ultima di sette vittorie consecutive, mentre la Sisport ha inanellato un filotto di tre vittorie in fila che l'hanno rilanciata nella corsa al secondo posto. Le motivazioni per i bianconeri non hanno bisogno di troppi commenti, perchè con una vittoria si archivierebbe il discorso, ma anche il Chieri non è atteso da una scampagnata: oltre a fare le prove generali in vista delle fasi finali, in palio c'è ancora il miglior piazzamento possibile per gli accoppiamenti finali, per evitare grane al primo turno.

Bomber a confronto. Chieri-Sisport significa anche Stefano Palumbo vs Gabriele Baumgartner: il primo è tallonato da Ermir Tabaku della Sca Asti e non è ancora certo di portare a casa il titolo di miglior marcatore del girone; il secondo sta trascinando la sua squadra a suon di gol (per ora è a quota 22) verso le fasi finali e, anche a detta di Bassaoule, sta diventando sempre più un trascinatore per i suoi compagni.