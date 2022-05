Centravanti in versione Superman ed è manita gialloblù

Roboante successo per il Castello Cantù del tecnico Bertaglia. Partita dominata, sul piano tattico, quella contro la ColicoDerviese e terminata con il punteggio di 5-2. Un Boakye in giornata straordinaria trascina i gialloblù al successo, siglando ben quattro reti ed ergendosi a protagonista assoluto. Primo tempo che termina sul 3-1, con la tripletta del centravanti canturino intervallata dal momentaneo pareggio di Della Valle. Seconda frazione in cui il gol di Pellicano accorcia le distanze sul 4-2 (di Mangeruca la quarta rete canturina in avvio di ripresa), ma ancora Boakye chiude definitivamente i giochi. Castello Cantù momentaneamente al 4° posto nel...

