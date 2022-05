Infrano e Fiore di un'altra categoria: 9 e 8,5, Iannoli eroico: 7

Troppa Masseroni per la Valceresio, i padroni di casa hanno aggredito la gara dal primo all'ultimo minuto segnando a ripetizione concedendo poco o nulla; implacabile oggi la coppia d'attacco Fiore-Infrano, autori in due di nove gol, che sarebbero potuti essere anche di più. Oltre il risultato un plauso ad entrambe la compagini che hanno espresso un buon calcio fino alla fine, anche gli ospiti sebbene pesantemente sconfitti hanno continuato a giocare a pallone, rischiando anche molto spesso e volentieri in fase di possesso, ma d'altronde è così che si migliora. MASSERONI Vercellio 7 Attento e presente dal primo all'ultimo minuto,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con