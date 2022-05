La corsa ai playoff finisce in goleada, Infrano implacabile

Tutto facile, anche troppo, per la squadra di Viila che schianta la Valceresio ben 10-0. Grazie a questi tre punti ed al pareggio tra Aldini e Accademia Inveruno la Masseroni conquista il quarto posto in classifica con 28 punti, grazie ai quali approda alle fasi finali della stagione. Il 22 maggio la prima gara contro la quinta classificata del Girone C, con a disposizione due risultati su tre per passare il turno visto il miglior posizionamento in classifica. SENZA STORIA Neanche il tempo di mettersi a sedere comodi che i padroni di casa passano in vantaggio, pregevole l'azione, con finalizzazione...

