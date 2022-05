Palumbo: il solito grazie! La Sisport manca il colpo grosso

Con un primo tempo da grande squadra, il Chieri porta a casa anche un big match di cui non aveva bisogno in chiave di classifica, ma di cui ha bisogno per prepararsi al meglio ai quarti di finale. Manca il colpo grosso la Sisport che, tramortita da Palumbo, non porta a casa un punto prezioso che sarebbe stato oro in chiave playoff. Ora infatti i bianconeri devono tifare proprio il Chieri per evitare uno spareggio con il Derthona. Chieri subito feroce. Per sopperire ad alcune defezioni importanti, il tecnico Vallarelli decide di posizionare i suoi in campo con un 4-2-3-1...

