Arisci danza sul pallone come Di Maria: voto 7.5; Scazzosi in area la gira benissimo: voto 7.5

Finisce 1-1 tra Aldini e Accademia Inveruno: i falchi guadagnano il punto necessario a staccare la Castellanzese in classifica e laurearsi campioni del girone A senza dover badare alla matematica. E sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Vitali, che sfrutta alla perfezione un ottimo assolo di Arisci al limite dell'area. L'Accademia Inveruno, però, è sempre stata viva in tutta la partita ed è riuscita a riportare l'equilibrio nel risultato grazie al bel gol di Scazzosi. Al triplice fischio, dunque, è 1-1, con le squadre che parteciperanno entrambe alle fasi finali. Daniel Vitali, autore del gol...

