Entra e vota! Chi si qualificherà per gli ottavi di finale?

Siamo giunti al momento più importante ed emozionante della stagione: nel fine settimana partiranno le fasi finali anche per l'Under 14 e ci sarà il primo turno preliminare per determinare le squadre che andranno poi a sfidare le teste di serie negli ottavi di finali. Un attimo prima del fischio d'inizio, però, è arrivato il momento di mettersi in gioco e di fare i propri pronostici. Chi passerà il primo turno? In fondo all'articolo sarà possibile votare e scegliere la propria favorita, in questo primo di una serie di sondaggi che ci accompagneranno per tutti i playoff.

Parlando delle partite, si inizia sabato sera, con Mario Rigamonti-Accademia Inveruno, che si giocherà alle 18:30. Si passa poi ai due slot di domenica: il primo, quello delle 9:30, occupato da due match, Masseroni-Mapello e Castello Cantù-Sant'Angelo; alle ore 10, poi, tutti i match restanti, ossia Accademia Inter-Lumezzane, Ausonia-Casatese, Vis Nova-Rozzano, Enotria-Speranza Agrate e Virtus Ciserano Bergamo.

Noi di Sprint e Sport saremo sui campi di Masseroni, Accademia Inter e Ausonia, per seguire i match. Ma adesso è il momento di votare, proprio qui sotto (o cliccando qui dall'app di Sprint e Sport). Chi passerà il turno?