Pettinari e Turcato fanno piangere Cirone, Gassino: il sogno continua

Impresa Gassino: semifinali! Prosegue il sogno dei ragazzi allenati da Massimo Cirone, visibilmente commosso a fine gara (IL VIDEO DEGLI HIGHLIGTS E DEI FESTEGGIAMENTI), che battono il Verbania ai supplementari 3-2 al termine di una partita dura, in cui i rossoblù hanno resistito alla grande prova dei biancocerchiati. Dopo il vantaggio siglato da Manuel Galla, gli ospiti ribaltano l'incontro con il duo Drago-Leggio, ma nel recupero Riccardo Pettinari trasforma un rigore contestato. Nei supplementari il gran gol di Matteo Turcato regala il pass per le final four ai rossoblù, che attendono ora gli altri quarti di finale per scoprire il nome della prossima...

