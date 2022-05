«D'Artagan» Bucciero e i tre moschettieri di via Cilea

Spettacolo incredibile quello che si è visto sul sintetico di via Cilea: un'Accademia Inter strepitosa vince con un netto 6 a 0 nei confronti di un coraggioso Lumezzane. I nerazzurri aprono le danze già nel primo tempo con i gol di Emanuele Volpi, Tommaso Bucciero e Antonio Giuliani. Nella ripresa, nonostante i rossoblù abbiano provato a dimostrare il loro gioco, sono ancora i ragazzi allenati da Corti ad aver la meglio con le reti di Diego Madon, ancora Bucciero ed infine Matteo Marconi. I ragazzi allenati da Corti, ai quali bastava solo una non sconfitta per passare il turno, andranno...

