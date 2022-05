Una tripletta spettacolare per puntare al titolo: non svegliate Ernico Nova!

Difficile, quasi impossibile, trovare una Coppa o un Titolo Regionale che ancora manca nella splendida bacheca dell'Aldini. Tuttavia, negli ultimi vent'anni in via Orsini spicca il dato dei trionfi nel campionato Under 14, precedentemente Coppa Lombardia Giovanissimi: zero. Se sia proprio questo l'anno buono per sbloccarsi non è dato saperlo, certo è che i ragazzi di Valtolina possono, anzi devono, sognare in grande. Il 3-0 sulla Vis Nova firmato da una straordinaria tripletta di Nova regala ai Falchi l'accesso ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente della sfida tra Cittadella e Accademia Inter (calcio d'inizio alle ore 19:30). I...

