Chiamatela zona Lascaris: Penta va via in ambulanza, Delle Cave lo vendica

Chiamatela zona Lascaris: anche questa volta i bianconeri di Luca Meschieri acciuffano il pareggio a pochi giri di lancette e a farne le spese è il Chisola al primo risultato stagionale diverso dalla vittoria. 1-1 che mette il piano leggermente in discesa a favore di Gianluca Delle Cave (uomo decisivo nel mischione avvenuto nell'area di Santoro in pieno recupero) e compagni.

Nella semifinale di ritorno che si giocherà in via Claviere il prossimo weekend, i vinovesi devono tornare a fare quello che han fatto per tutto l'anno e per 73 minuti anche nella gara d'andata: ovvero vincere, o almeno segnare due gol e non perdere.

Una sfida complicata, bloccata che ha visto un buon Chisola cercare di sbloccare la cassaforte bianconera e riuscirci al 28' del primo tempo con un gran gol da fuori di Simone Chessa. Poi Giambertone non finalizza due buone occasioni e nel finale il Lascaris, dopo dover salutare con dispiacere Alessandro Penta per un brutto infortunio al gomito, in pieno recupero trova il pari di voglia e carattere.

I MARCATORI

Chisola-Lascaris 1-1

RETI (1-0; 1-1): 28' Chessa (C), 39' st Delle Cave (L).

