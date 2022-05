Molon è freddo come il ghiaccio, Baseggio porta a casa la prima

Sorride a metà Baseggio: l'Alpignano porta a casa il primo round (0-1) passando ma non brillando a Gassino. Decisivo il gol di Molon, schierato insolitamente come punta e spalleggiato da Fioccardi e Donadio. Tanto possesso e pallino del gioco sempre in mano per i biancoblù che, complice il 4-5-1 difensivo schierato in avvio da Cirone, schiacciano il Gassino fino al gol del vantaggio. Nella ripresa subito grande occasione per Fioccardi e poco altro, come se l'1-0 bastasse ai ragazzi di Baseggio, apparso non soddisfatto fino in fondo.

L'Alpignano ha certamente il destino nelle proprie mani: era favorito prima del match e lo è a maggior ragione dopo un 1-0 in esterna. Chi si aspettava però un Gassino in balìa dell'avversario è rimasto deluso: i rossoblù dopo il gol incassato si sono tranquillizzati e hanno giocato più spensierati, non creando troppo ma non soffrendo come nella prima frazione. Nella gara di ritorno servirà un miracolo, ma le facce nello spogliatoio raccontano di ragazzi che sono arrivati fin qui e non hanno intenzione di smettere di sognare. Per passare servirà segnare almeno 2 gol là dove l'Alpignano ha subìto al massimo un gol in questa stagione: non un'impresa da poco.

I MARCATORI

GASSINO SR-ALPIGNANO 0-1

RETI: 20' Molon S. (A).

SUL GIORNALE IN EDICOLA UNA PAGINA INTERA DEDICATA ALLA SEMIFINALE D'ANDATA