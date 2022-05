Il sogno continua: la magia di Infrano e le parate di Vercellio regalano alla Masseroni la semifinale

Le parate di Vercellio, la magia di Infrano e, soprattutto, un cuore grande così. Sono questi i tre ingredienti che hanno permesso alla Masseroni di avere la meglio dell’Enotria e strappare il pass per la semifinale, in cui sfiderà la vincente della sfida fra Alcione e Caravaggio. Quello di via Madruzzo è stato un match intenso, combattuto su ogni pallone, che sembrava destinato allo 0-0. Fino a quando, a circa metà della ripresa, il dieci dei padroni di casa si è inventato la giocata decisiva, con una conclusione dai venticinque metri perfetta. A salvare il risultato, prima e dopo il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con