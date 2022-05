La vendetta dell'Accademia Inter: eliminato l'Aldini, Corti approda in semifinale

L'appuntamento è dei più attesi, le due avversarie delle più prestigiose, gli assetti quelli delle grandi occasioni. Aldini e Accademia Inter si danno battaglia per tutta la durata della gara, ma dopo un primo tempo giocato in sostanziale equilibrio - con l'Aldini che ha mostrato un buon controllo del centrocampo e diversi spunti in verticale - è la formazione ospite a entrare negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Nella ripresa nulla da fare per i padroni di casa: l'Accademia s'impone e lascia ben pochi spiragli alle speranze degli avversari e la rete di Giuliani (a segno anche nel primo tempo)...

