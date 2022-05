Poker vincente per il Ponte San Pietro: sarà semifinale con l'Accademia Inter

È andata al Ponte San Pietro la sfida dei quarti di finale, conclusasi per 4-0, che ha visto scendere in campo i ragazzi di Scotti contro l’Accademia Pavese di Soresini. I bergamaschi, che in questa stagione hanno sempre centrato gli appuntamenti importanti, continuano la loro avventura che li vedrà protagonisti in semifinale contro l’Accademia Inter. Brusca frenata invece per l’Accademia Pavese, un’altra bella realtà guidata da Soresini e che in questa stagione ha fallito solo due volte l’obiettivo vittoria. Nonostante il passivo pesante, i biancorossi hanno provato a scalfire la corazzata orobica, ma il reparto difensivo, così come il centrocampo,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con