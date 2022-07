Probabili Formazioni 2022/23: l'ex Toro Fazio per chiudere la porta del Fossano

QUESTO CONTENUTO LO TROVI SUL PROSSIMO NUMERO DI SPRINT E SPORT (1 AGOSTO) INSIEME AD ALTRE 4 PROBABILI FORMAZIONI DELLA FUTURA UNDER 14 REGIONALE 16/17 volti nuovi, 3 calciatori già presenti in società e aggregati la passata stagione con i 2008 per racimolare esperienza. La ricetta di casa Fossano per costruire un ciclo il più vincente possibile è servita. Certo, ci sarà da fare i conti con il Chisola, con ogni probabilità nel girone cuneese, ma le aspettative sul gruppo 2009 affidato a Federico Garavagno sono alte. Sono alte perché il nucleo centrale importato da Bra è di qualità, sono...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con