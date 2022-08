Gruppo storico e due innesti: il cantiere Vallorco è aperto

Il passaggio al calcio a 11 si sa, non è mai cosa semplice, occorre quindi prepararsi, mentalmente e fisicamente, per farsi trovare subito pronti e carichi in modo da non farsi superare dalle rivali perdendo di conseguenza punti importanti. Il Vallorco 2009, affidato per il salto ad un allenatore esperto come Marco Moro, lo sa bene e per questo ha deciso che il modo migliore per iniziare la nuova stagione è quello di affidarsi al cosiddetto "usato" sicuro. Una la strategia: confermare in blocco il gruppo che tanto ha fatto bene nella stagione da poco conclusasi e inserire qualche innesto di qualità che ben si integri con lo stile di gioco del tecnico ex Ivrea.

Detto fatto. Sono undici fino ad oggi i nomi dei ragazzi confermati anche per la next season: tra i tanti spiccano Leone Crisafulli, portiere di grande affidabilità e capace di difendere ottimamente la porta in ogni situazione, Riccardo Arena, difensore tenace e forte fisicamente e Andrea Chiapello, incantevole quando tocca palla in mezzo al campo, in avanti invece troveremo ancora Giacomo Quagliotti, un jolly capace di fare bene sia in fase realizzata sia quando, all'occorrenza, risulta necessario abbassarsi per dare una mano in fase di impostazione a centrocampo. Numeri e nomi importanti, che potrebbero ulteriormente arricchirsi nelle prossime settimane dovessero arrivare le conferme della permanenza dei fratelli Fabritio e Vasile Ghistreanu.

NON SOLO CONFERME

In una formazione competitiva non deve mai mancare una buona dose di imprevedibilità e, per averla è necessario rinforzarsi inserendo qualche tassello nuovo in ogni reparto. Spazio anche ai volti nuovi dunque nel progetto Vallorco che rende noti le acquisizioni di Samuele Bertotti e Marius Campagna, rispettivamente centrocampista e attaccante, entrambi in arrivo dal Castellamonte, società nella quale si sono distinti nella passata stagione, attirando le attenzioni di molte squadre. È probabile che la campagna acquisti non si fermi e che, nelle prossime settimane, nuovi nomi vadano ad aggiungersi alla ricca rosa messa a disposizione del tecnico Moro in vista di Settembre. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti ma una cosa appare piuttosto chiara: il Vallorco, non solo non vuole fare la comparsa, ma ha intenzione di giocarsela per provare a vincere.

LA ROSA A DISPOSIZIONE DI MARCO MORO