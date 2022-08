«Bosco merita il professionismo». Lucia prepara l'esordio con 9 nuovi bianconeri

Una delle maggiori sorprese della passata stagione è stata senza dubbio la Sca Asti 2008: quarto posto in classifica e 4 giocatori lanciati nel professionismo (tutti accasatisi ad Alessandria). Un bottino pieno che ha lasciato alla leva 2009 la categoria regionale e una nomea di società che lavora in modo efficiente. Oltre a questa eredità, stava per essere lasciato anche un super portiere che nella passata stagione ha impressionato come sottoleva proprio in Under 14 Regionale. Il suo nome è Edoardo Bosco ed è uno di quei 4 calciatori (Ermir Tabaku, Bladis Laforé, Riccardo Cussotto) che si è mosso verso il Cento Grigio nelle scorse settimane.

Una partenza, quella di Bosco per Alessandria, che però rende pieno d’orgoglio tutto l’ambiente Sca, anche il nuovo allenatore dei 2009 Agostino Lucia, nonostante sia al suo primo anno nel settore giovanile bianconero:

«Ovviamente mi avrebbe fatto piacere allenarlo, ma al tempo stesso mi fa più felice che il ragazzo si possa godere questa esperienza che si merita tutta. Un po’ ho seguito la leva 2009 nelle scorse stagioni e si vedeva che lui ha aveva qualità incredibili, che c’entrano poco con il dilettantismo. Sarebbe stato egoistico desiderare di più una sua permanenza».

Al suo primo anno alla Sca Asti e al suo primo anno da allenatore in prima nel calcio a 11 (fino ad ora tanta esperienza nell’attività di Base e come vice nelle varie annata giovanili), Agostino Lucia prepara la nuova spedizione bianconera ai regionali e lo fa con i presupposti classici della Sca: prima di tutto la salvezza, poi ci si diverte con la classifica.

«È una bella squadra che può fare molto bene. Dobbiamo raggiungere una classifica serena il prima possibile. Abbiamo cominciato da poco a lavorare e qualcuno deve ancora arrivare dalle ferie. Ma sono soddisfatto perché hanno voglia e si impegnano».

Se l’Under 14 è sempre una scatola chiusa in quanto pronostici, è sempre utile avere una rosa completa e il giusto mix tra nuovi innesti e un gruppo storico che senta forte l’appartenenza.

«Al momento abbiamo una rosa molto larga. Molti sono cresciuti qui e hanno a cuore la maglia. Questo è un fattore molto importante. Al tempo stesso sono arrivati anche 9 elementi nuovi e Marasso, un centrocampista del 2010 che aggregheremo. È veramente bravo e lo avevo già avuto tempo fa. Ha qualità, è dinamico… è molto in gamba».

I NUOVI ARRIVI DELLA SCA ASTI