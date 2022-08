MarenGol sblocca la stagione: è subito gran Lascaris

Servono 35' per vedere il primo ampio sorriso sui volti del nuovo Lascaris di Alessandro Grungo. 35' di calcio propositivo, spesso infranto negli ultimi metri; 35' di battaglia con un Chieri ben messo in campo, ma che fatica ad arrivare a concludere; 35' di idee bianconere che riescono a finalizzarsi solo con l'ingresso di forze fresche dalla panchina e con il cambio di posizione di capitan Penta a disorientare le bussole azzurre.

Il 4-3-3 di Alessandro Grungo ha un'anima offensiva tanto che in fase di possesso vede il play Scalenghe rimanere basso poco avanti i due centrali e i due terzini Penta e Margiotta svariare con licenza dalla fascia a parti più interne. Il gioco funziona bene nel primo tempo, con ottime sponde anche di un battagliero Zamboni come riferimento offensivo, ma ogni tanto scopre il fianco a qualche palla in profondità per Parzanese ben chiuso però dal centrale Rotunno.

Primo tempo che non si sblocca, allora Grungo prova a far avanzare Penta (che col Chieri, anche se 2008, ha ottimi ricordi) come esterno di sinistra. La pericolosità e la pressione cresce, ma lo spunto ancora manca. il tridente viene cambiato tutto: Crepaldi a sinistra, Marengo centrale e Audrito a sinistra. Forze e idee nuove, con la catena di sinistra aiutata dalle incursioni di Margiotta che esplode in dinamismo. Al 14' una cavalcata verticale del capitano mette un pallone intrigante a Marengo in area. Tiro con leggera deviazione che finisce sul palo. La palla torna al limite dell'area piccola e Marengo batte la sfortuna e il subentrato Piciano.

Il gol è una liberazione, tanto che per vedere il raddoppio bastano pochi secondi: inzuccata dell'ex Juve Bernardinis su sviluppo da calcio da fermo di Spina e palla nel sacco. Ready...Go.. si chiama il torneo, «Ready...go!» risponde tonante il Lascaris.

IL TABELLINO

Lascaris - Chieri 2-0

RETI: 14' st Marengo, 15' st Bernardinis.

Formazione iniziale Lascaris (4-3-3): Scanu, Penta, Margiotta, Scalenghe, Rotunno, Mininni, Persiano, Truccero, Zamboni, Benevento, Cruto. A disposizione: Labanca, Dino, Bernardinis, La Guardia, Giliberto, Audrito, Spina, Marengo, Crepaldi. All. Grungo.

Formazione iniziale Chieri (4-3-3): Rostagno, Caivano Leo., Bardella, Badagliacca, Bechis, Burzio, Parzanese, Spina, Gamba, Napione, Cassatella. A disposizione: Piciano, Caivano Lo., Andrione, Sajin, Fantonetti. All. Marzullo.

ALESSANDRO GRUNGO, ALLENATORE LASCARIS

«Segnali molto positivi. Sono soddisfatto innanzi tutto della rosa che ho a disposizione. Come prima uscita bene, anche se bisogna essere più cattivi sottoporta. Spesso ti può andare bene, a volte male se non ammazzi la partita quando ne hai possibilità. Non subendo un tiro in 50' devo dire che è una buona prestazione. Mi piace far venire i terzini dentro il campo, mi piace che le mezzali si inseriscano... mi piace questo calcio qua e ne abbiamo le possibilità. Ci lavoriamo solo da lunedì, ma nonostante abbiamo alle spalle solo 5 giorni vedo bei risultati».

TRA I MIGLIORI

LORENZO SCALENGHE

Cabina di regia affidata al numero 4 bianconero che a fine gara risulta sicuramente tra i migliori in campo. Non solo perché è l'architetto a capo del cantiere bianconero, ma anche perché interpreta il ruolo con saggezza e accortezza tattica. I terzini spingono e lo fanno tanto, serve quindi qualcuno che si fermi a dar manforte ai due attenti centrali Rotunno e Mininni. Quindi anche in fase di non possesso sa sempre dove piazzarsi, a metà strada tra le due colonne (chiamate spesso ad accorciare lateralmente) ma un passo avanti, pronto a recuperare palla e ridistribuirla subito con saggezza e qualità.