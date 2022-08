Il Lucento fa la voce grossa con il Venaria superandolo per 3-0 e riscattando la sconfitta della prima giornata con l'Asti che accede in finale. Buona anche la prestazione del Vanchiglia che onora le mura casalinghe cominciando bene e finendo meglio contro il Nichelino Hesperia. 4-0 finale trainato da capitan Catanzaro autore di una doppietta in 5 minuti.LA FOTOGALLERY DI VENARIA-LUCENTO E VANCHIGLIA-NICHELINO HESPERIA...