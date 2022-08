Doppietta biancorossa nella Fair Play Cup: Sigliano e Dubois alzano la cresta

L'Asti fa doppietta nella Fair Play Cup con i giovanissimi: 2-0 al Vanchiglia per i 2009 di Vanacore, mentre i 2008 di Marino sconfiggono ai rigori lo Charvensod.

VANCHIGLIA-ASTI

IL TABELLINO



VANCHIGLIA-ASTI 0-2

RETI: 19’ Sigliano (A); 21’st Conconi (A)

VANCHIGLIA (4-3-3): Fini; Rizzelli (10’ st Talabaoui), Allara, Mastro, Amorese; Chiodo (10’ st De Gregorio M.), Catanzaro, Lorusso (8’ st De Gregorio E.); Ledda, Lupo, Mereu. All: Martello. Dir: Impicchè

ASTI (3-4-3): Francalanci; Ferello, Paro, Olivo; Longo, Pecora (15’ st Marchioretti), Sigliano, Cavazza (1’ st Surian); Conconi, Petkov, Gargioni (7’ st Bozzalla). All: Vanacore. Dir: Demaria.

AMMONITI: 2’ Olivo (A), 11’ st Amorese (V), 12’ st Bozzalla (A)

LA PARTITA

I galletti alzano la cresta e la coppa. Al termine di una finale combattuta l’Asti porta a casa la Fair Play Cup con i padroni di casa del Vanchiglia. A decidere il bellissimo gol di Sigliano su pallonetto e la conclusione chirurgica di Conconi allo scadere.



I padroni di casa di Mirko Martello scendono in campo con il 4-3-3. Difesa a 4 composta da Rizzelli e Amorese in corsia e Mastro e Allara in mezzo; a centrocampo illumina Catanzaro con Chiodo e Lorusso mezzali; davanti Mereu e Ledda a supporto di Lupo.

L’Asti sceglie la difesa a 3 con Olivo, Paro e Ferello; in mezzo al campo Longo e Cavazza sulle fasce e Pecora e Sigliano in mezzo; davanti Conconi e Gargioni sull’ala e Petkov prima punta.

È il Vanchiglia a costruire il gioco e proporsi di più in avanti, l’Asti aspetta l’occasione per partire in contropiede. L’occasione infatti arriva e al 19’ i galletti trovano il vantaggio con un bellissimo pallonetto di Sigliano che, dai 20 metri, supera Fini e spedisce la palla in rete. Il raddoppio arriva allo scadere del secondo tempo, Paro serve sulla corsa Conconi di sinistro che, arpona il pallone e con un diagonale destro trova il gol e il 2-0. Buon segnale per i 2009 del nuovo tecnico Rino Vanacore che sembrano già aver trovato un buon equilibrio.

ASTI-VDA CHARVENSOD

IL TABELLINO

ASTI-VDA CHARVENSOD 4-3 d.c.r.

SEQUENZA RIGORI

ASTI VDA CHARVENSOD Vacchina x Butelli v M'hiri x Baldo x De Bortoli v Riboni x Zocco v El Ouatassi v Messina v Broglia v Dunga v Chira x

ASTI (4-3-3): Zuccherino (1'st Dubois), Dabbene, Bochicchio (6' st Vacchina), Gissi, De Bortoli, Ortolano (9' st Carbone), Toso, Dunga, Zocco, Messina, M'hiri. A disposizione: Mana, Olivo, Manassero, Gatti, Shiani, Lucco. All:Marino.

VDA CHARVENSOD (4-3-1-2): Fogato, Soncin, El Ouatassi, Melotti, Broglia, Boretta (1'st Napoli), Butelli, Baldo, Fussambri (1' st Arcidiacono), Riboni, Chira. A disposizione: Baccoli, Tuccari. All: Jotaz.

LA PARTITA

Solamente i rigori spezzano l'equilibrio: un super Dubois e il penalty decisivo di Dunga regalano la seconda coppa di giornata ai galletti. Onore allo Charva che perde soltanto dagli undici metri dopo aver sfiorato allo scadere il gol vittoria con Arcidiacono.

L'Asti schiera un 4-3-3 offensivo in cui molto della spinta proviene dalla fascia sinistra dove Bochicchio e M'hiri spingono costantemente mettendo in difficoltà Soncin e Baldo; lo Charvensod risponde appoggiandosi molto alla fisicità di Riboni, cercato sovente per far salire e respirare la squadra, innescando poi la velocità degli esterni. Il primo tempo scorre veloce con pochi squilli, a tinte prevalentemente gialloblù, mentre l'Asti si rende pericoloso soprattutto nella ripresa: al 6' Bochicchio colpisce la traversa con un tiro cross velenoso; al 9' Messina spreca tirando alto; all'11 M'hiri si beve due avversari ma poi calcia alto. La grande occasione ce l'ha però lo Charva allo scadere, con Dubois che compie un autentico miracolo su Arcidiacono, regalando i calci di rigore ai galletti.

Dagli undici metri l'Asti sbaglia i primi due tiri, facendo illudere lo Charva che si porta avanti di una lunghezza. Da lì in poi però i galletti non sbagliano più con De Bortoli, Zocco, Messina e Dunga glaciali. I gialloblù pagano gli errori di Baldo, Riboni e Chira.