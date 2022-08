È subito un gran Lascaris quello che si vede al torneo casalingo Ready... Go. I 2009 di Alessandro Grungo si dimostrano padroni del gioco e del campo contro il Chieri di Marzullo e verso la fine della partita riescono anche a trovare quella confidenza con il gol che per la prima mezzora sembrava tardare.Scacciati i fantasmi Alessandro Penta e compagni si sono tolti dalle spalle un peso e hanno dimostrato di saper dominare con leggerezza. Insomma, i presupposti per un SuperOscar da protagonisti ci sono tutti e chissà che lo stesso non valga anche per il...