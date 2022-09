Saracinesca Porcu, Molinari fa volare il Borgaro

Simone Molinari porta in trionfo il Borgaro, Porcu salva il Chieri. Anche la seconda giornata del Super Oscar ha riservato sorprese, regalando risultati che valgono quasi un passo verso il passaggio del turno.

GIRONE A

Alla guida del girone c'è il Gassino di Andrea Gallelli che, dopo la vittoria con il Borgaro, trova un pareggio con il Nichelino Hesperia. Uno 0-0 figlio di una buonissima prestazione, in cui fa la differenza Lorenzo Borsello. Dall'altra parte il Nichelino, dopo il pari con il Chisola, strappa un punto anche al Gassino. Biancorossi, unica squadra tra i 2009 ad avere 0 reti segnate e 0 subite.

Sorprese invece nell'altra gara dell'A dove il Borgaro trova una vittoria sul Chisola grazie alla rete di Simone Molinari che corona così una prestazione monster. Dopo la sconfitta con il Gassino, i gialloblù si rimettono in pista e lo fanno con un'ottima prestazione ai danni dei vinovesi di Beppe Alessi. Non solo Molinari, ma anche Coletta e Zeneli si mettono in mostra, il terzino trova anche una traversa su punizione dai 25 metri.

Prossimo turno: Gassino-Chisola e Nichelino Hesperia-Borgaro

GIRONE B

Nel girone B, dopo la sconfitta con la Pro Eureka, Giuseppe Carbone e la sua Cbs trovano i 3 punti sul Caselle, mettendo a segno un 7-0. In rete Nicholas Macagnone (doppietta), Alessandro Milanetto (doppietta), Daniele Elettri (doppietta) e Gabriele Miceli.

Altra prova convincente per la Pro Eureka di Daniele Pilone che chiude con sei punti le prime due giornate. Un 1-0 sull'Alpignano che è il risultato di prova di carattere e qualità di gioco. A decidere è il gol di Trovato che infila Suno con un destro preciso, nonostante la pressione dei difensori biancazzurri il numero 9 settimese non molla e trova la rete. L'Alpignano di Davide Domizi si difende bene e, soprattutto nel secondo tempo, va vicinissimo al pareggio. Una su tutte l'occasione di Marco Aimone che, in una mischia in area, colpisce la traversa.

Prossimo turno: Cbs-Alpignano e Caselle Pro Eureka

GIRONE C

Dopo l'impresa con il Chieri, il Bsr Grugliasco di Ferruccio Caretto cede ad un ottimo Lucento, non senza lottare. I rossoblù collezionano un altro 3-0 e fanno vedere di avere le carte in regola per giocarsi al meglio Super Oscar e campionato, con idee chiare, un gioco pulito e un buonissimo dialogo tra gli 11 in campo, sia tra chi è partito dall'inizio, sia tra i subentrati. A segno Lorenzo Perardi nel primo tempo e poi ancora capitan Cristian Cardona con un colpo di testa da calcio d'angolo, ripetendo la rete della prima giornata con il Vanchiglia. Allo scadere della gara trova il gol anche Samuel Schiffo.

Il Chieri di Andrea Canavese trova la vittoria per 2-1 sul Vanchiglia di Mirko Martello e mette in cascina i rimi tre punti del torneo. La sbloccano i granata con il centravanti Daniele Lupo, poi, il Chieri la ribalta. prima trova l'1-1, nella prima frazione, con Fabio Mondin, poi nella ripresa il definitivo 2-1 di Ronny Marasco. Prima del triplice fischio, però, il Vanchiglia ha la possibilità di trovare il pareggio su calcio di rigore. Dagli 11 metri va Mereu, ma un super Porcu dice no e ababssa la saracinesca.

Prossimo turno: Lucento-Chieri e Bsr Grugliasco-Vanchiglia

GIRONE D

Trova i tre punti anche il Volpiano-Pianese di Davide De Letteriis nel 6-0 sul Venaria. A segno Omar Rachak, Vittorio Pani, Alessio Baudin, Giacomo Suquet, Alberto Lo Buono e Alessandro Defazio. Il Venaria però cerca sempre di fare il suo gioco, ne è una dimostrazione la parata di Christian Palumbo sul rigore battuto da Palladino.

Inarrestabile Lascaris. Superato anche il Mirafiori di Maurizio Pasqualini che si è dimostrato essere un squadra compatta e con carattere. Alessandro Grungo, tecnico del Lascar, sottolinea infatti di essere molto soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. In gol Aron Persiano con una doppietta e Alessandro Crepaldi.

Prossimo turno: Volpiano-Pianese-Lascaris e Venaria-Mirafiori