Pozzo, Sisport, Beiborg e Rosta: primato e perfezione

Un weekend che fa già pregustare le fasi finali della prossima settimana perché in vetta ai quattro gironi del Grande Slam si trovano quattro squadre che hanno debuttato nel migliore dei modi: dimostrandosi perfette.

GIRONE A

Due 1-0 aprono il primo turno dove a sorridere sono Pozzomaina (con il rigore di Alex Infante a superare il Pianezza) e Druentina. Dopo la domenica però a ridere è rimasta solo la squadra di Alberto Messina che si ripete calando il poker sul Leinì e mantenendo saldo il primato nel girone. Primato che però non vale matematicamente la qualificazione perché nel mentre il Pianezza supera per 3-2 la Druentina grazie ai gol di Policino, Saccenti e Fassio. Tutto rimandato al gran finale di sabato prossimo con Druentina-Pozzomaina che sa tanto di dentro e fuori.

GIRONE B

Il ritiro del Garino ha regalato un 3-0 a tavolino a tutte le contendenti e lasciando una sola partita ancora da giocare: Olympic Collegno-San Giacomo Chieri. Partita che parte con un equilibrio sostanziale in quanto entrambe hanno perso 3-1 contro la Sisport trainata da un gioco arioso (tradizione bianconera) e dal bomber Alessandro Ragagnin. Ad andare a segno senza la maglia della Sisport addosso sono stati Thomas Molinari per il San Giacomo e Stefano Bentivegna (con un gol da 25 metri).

GIRONE C

Tutti in piedi sul divano e preparate il pop corn. L'ultima giornata prevede un Beiborg-Kl Pertusa che vale tutto. Il ritiro dell'Autovip San Mauro vede la Rivarolese terminare il girone con 6 punti (vittoria per 5-0 al Pertusa e sconfitta 0-1 col Beiborg). All'ultima il Pertusa deve azzeccare la partita della vita per recuperare il passivo pesante della prima giornata e far terminare il girone con 3 squadre pari a 6 punti. A guidare la classifica marcatori del girone Paolo Visentini, grazie alla tripletta messa a segno nella prima giornata.

GIRONE D

Sua eccellenza il Rosta. 10 gol fatti e 0 subiti rendono i lupi la miglior capolista di categoria. Tre gol per Ma Alhijjavi e Cecchin, due per Milazzo, uno per Antonaccio ed Escosse. Ruolino super che non vuole essere interrotto neanche all'ultima giornata contro il Pecetto. Scontro che favorisce la Pro Collegno a cui basta vincere con il Bacigalupo per assicurarsi grandi possibilità di passare il turno, anche perché giocheranno poco dopo Pecetto-Rosta.