Francesco Starace costruisce il trappolone e riesce a mantenerlo. Il Nichelino Hesperia esce dal primo appuntamento al SuperOscar con un punto e tanta autostima guadagnati grazie al pareggio per 0-0 con il Chisola. La difesa davanti a Cirpriani (portiere nell'undici iniziale) e Sgueglia (estremo difensore nella ripresa) tiene le onde d'urto vinovesi che si ripetono e cambiano modalità con i cambi di Beppe Alessi.Il Nichelino pareggia 0-0 anche nella seconda partita contro il Gassino e si giocherà il tutto per tutto sabato nella sfida con il Borgaro dove si deciderà una grossa fetta per il pass...