Dopo uno squillo pericolosissimo nel primo tempo, Molinari colpisce e punisce il Chisola andando a firmare l'impresa del secondo turno del SuperOscar Under 14. Una vittoria tanto importante sul piano emotivo quanto sul piano del torneo perché i gialloblù di Squillace grazie a questi tre punti si rimettono in corsa per i quarti di finale dopo il ko all'esordio con il Gassino.LA FOTOGALLERY DI BORGARO-CHISOLA...