3-1 e 3-1. La Sisport ingrana subito la marcia e si conferma squadra elegante, affamata e vincente nelle prime due uscite al Grande Slam nelle quali supera San Giacomo Chieri e Olympic Collegno. Due formazioni che, dal canto loro, si possono ritenere soddisfatte del primo weekend e che se la vedranno tra di loro sabato per capire chi accederà ai quarti di finale come seconda in classifica.Sensazioni positive, gol e gioco quindi per le prime uscite della squadra di Matteo Saglietti che si gode anche il bomber ex Cit Turin Alessandro Ragagnin, capace di finalizzare alla...