Pozzo nella storia, Pucci incanta, SuperOscar il cerchio si stringe

Un Pucci irresistibile, una Pro Eureka che non sbaglia un colpo, un Lucento che non molla e un Bsr Grugliasco che fa sognare. Dopo tre giornate di immersione totale nel giocato, il SuperOscar 2009 ha le sue otto elette che si giocheranno il tutto per tutto per accedere alle semifinali.

GIRONE A

Serviva una reazione da parte del Chisola e questa è arrivata, insieme alla qualificazione che fino allo scorso weekend era tutt’altro che scontata. Dopo un ko e un pareggio trova la prima vittoria stagionale con un rotondo 0-2 maturato in un primo tempo in cui il Gassino ha approcciato bene la partita: «Si potrebbe dire un tempo per uno - spiega Andrea Gallelli, tecnico dei rossoblù - Dopo però i due gol non abbiamo più avuto la forza per reagire e segnare. Una partita da pareggio che però abbiamo perso. Peccato uscire con 4 punti».

Il Gassino quindi esce come una delle migliori terze e a emanare la sentenza è Matteo Cozzulla che con la sua doppietta rende felice Beppe Alessi e tutta Vinovo per il passaggio del turno: «La risposta che si cercava è arrivata - sospira Alessi - Due gol, due traverse e un gol annullato. Insomma… bene bene. In queste partite se non la sblocchi subito rischi e questa volta siamo stati bravi a farlo. Ora affronteremo il Lascaris che è il favorito per la vittoria del girone. Se vogliamo vincerlo però dobbiamo incontrare i più forti prima o poi, quindi è meglio affrontarli subito».

GASSINO-CHISOLA 0-2

RETI: 10' Cozzula (C), 15' Cozzula (C).

GASSINO (4-3-3): Velardo 6, Bois 6 (10' Gabrielli 6), Savini 6, Ben Salah 6.5, Borsello 6, Albano 6, La Vardera 6, Maaroufi 6 (14' st Viarengo 6), Giuranna 6 (10' st Torre 6), Belfiore 6 (10' st Degani 6), Alvaro 6 (1' st Barberio 6). A disp. Baudino, Lattarulo. All. Gallelli 6.

CHISOLA (4-3-3): Mengoni 6.5, Spiridon 6.5 (5' st Pucci 7), Pansini A. 6.5, Bunjaj 6.5 (14' st Lazzari 7), Crispoltoni 6.5, Brusa 6.5, De Luca 6.5 (10' st Tamietti 7), Cozzula 7.5 (4' st Quero 7), Persico 6.5 (3' st Patruno 7), Tomatis 6.5 (1' st Brawand 7), Sottile 7 (14' st Carli 7). A disp. Caffaratto, Florio P.. All. Alessi 7.

O passare come prima, o non passare il turno. Queste le due opzioni del Nichelino alla vigilia della gara con il Borgaro, che prevedevano per la squadra di Starace il passaggio del turno come prima in caso di vittoria e l'esclusione dai quarti in caso di pareggio o sconfitta. Dall'altra parte, il Borgaro di Squillace aveva l'occasione di conquistare il primo posto, per coronare il girone di un SuperOscar partito con la sconfitta con il Gassino ma proseguito con la vittoria sul Chisola. I gialloblù riescono nell'impresa, non sbagliando l'ultima partita. 2-0 sul Nichelino firmato Pucci (l'esterno ha dato spettacolo per tutti i 40') e capitan Amendolagine. Il Nichelino ha comunque dimostrato di essere una squadra quadrata e pronta per il campionato, qualche difficoltà in fase realizzativa, complici anche infortuni che hanno tenuto lontano dal campo pedine importanti.

NICHELINO HESPERIA-BORGARO 0-2

RETI: 9' Pucci (B), 19' st Amendolagine (B).

NICHELINO HESPERIA (4-3-3): Sgueglia 6.5 (1' st Cipriani A. 6), Brunetto 6, Ciocca 6, Grassitelli 6.5, Ottaviani E. 6, Cipriani F. 6, Mazzone 7, Lopez 6.5, Boenzi 7, Ruggiero 6.5 (6' st Cirasola 6), Bevacqua 6.5. A disp. Vetri, Soci, Agnello. All. Starace - Starace. Dir. Mazzone - Lupo.

BORGARO (4-3-3): Marzano 6, Cornacchia 6.5 (1' st Amoroso 6.5), Zeneli 7, Oprea 6.5, Bianco 6.5, Amendolagine 7, Furgione 6.5 (1' st Farinelli 6.5), Quaglieri 6.5, Coletta 6.5 (10' st Di Leno 6.5), Molinari 7, Pucci 7.5. A disp. Dilda, Curcio, D'Angelo, Quaceci, Barbagallo, Barrera. All. Squillace 7. Dir. Barrera - Quaceci.

GIRONE B

Ci si giocava tutto e a vincere il piatto ricco è l’Alpignano di Davide Domizi che capitalizza al meglio un inizio da panzer. In pochi minuti i biancazzurri racimolano due occasioni e il gol del vantaggio di Lorenzo Dellavalle al 3’ su assist di Emanuele Dello Russo. La Cbs accusa il colpo e non riesce più ad alzarsi, così che su un ottimo slalom di Greco arriva il calcio di rigore. Dal dischetto Iago Campanha non sbaglia. Nessuna reazione e il 3-0 è una questione di tempo che risolve Riccardo Sansica nella ripresa.

«Una bella partita approcciata bene. Abbiamo sbagliato due gol al primo minuto e siamo passati in vantaggio poco dopo. Grande prestazione». Paga troppi errori la Cbs di Carbone che viene quindi eliminata dal SuperOscar: «Male male. Loro sono stati bravi, ma noi abbiamo fatto il nostro per regalargliela. Tanti errori tecnici e poca determinazione. Ci sono un po’ di cose su cui dobbiamo migliorare»

CBS-ALPIGNANO 0-3

RETI: 3' Dellavalle (A), 12' rig. Campanha Brasil (A), 12' st Sansica (A).

CBS (4-3-3): Nava 6, Lazzarone 6, Lapegna 6 (2' st Flamini 6), Petruzzella 6 (2' st Iannacone 6), Lorent 6, Gullà 6, Miceli 6.5, Elettri 6 (2' st Colicchio 6), Buffon 6 (2' st Milanetto 6), Macagnone 6.5, Monterosso 6 (2' st Trezza 6). A disp. Conca, Mollo, Kifahi, Rulfi. All. Carbone 6.

ALPIGNANO (4-3-3): Carlone 7, Bertot 7, Aimone L. 7, Attisani 7, Dello Russo 7.5, Campanha Brasil 7, Sansica 7.5 (11' st Maccioni 6.5), Dellavalle 7 (8' st Mataj 6.5), Bardus 7, Greco 7.5 (11' st Mangino 6.5), Aimone M. 7 (15' st Prete 6.5). A disp. Suino, Liboni, Crepaldi, Di Maggio, Chiechio. All. Domizi 7.

Aveva già la qualificazione in tasca, ma quando una squadra ha fame non si ferma davanti a niente. Dopo la vittoria sulla Cbs e quella sull'Alpignano, la Pro Eureka ruggisce forte anche nell’ultima partita del girone superando per 7-0 il Caselle riuscendo a mandare in gol Massena e Bazzoni (due doppiette) e Meloncelli e Arrotti (entrambi subentrati dalla panchina). I blucerchiati giocheranno domani pomeriggio contro il Bsr Grugliasco.

CASELLE-PRO EUREKA 0-7

RETI: Arrotti (P), Massena (P), Massena (P), Bazzoni (P), Bazzoni (P), Trovato (P), aut. Brero (C).

CASELLE: Brero 6, Russo 6, Zanni 6, Cicerelli 6, Petrosino 6, Giangreco 6, Puglisi 6, Messana 6, Cerboni 6, Lupoli 6, Lasalvia 6. A disp. De Mitri, Feodot, Ghiotto, Laratta, Munì, Munteanu, Viale. All. Aprà.

PRO EUREKA (4-3-3): Cannone 7 (1' st Bruno 7), De Carli 7, Venneri 7 (1' st Trovato 7), La Duca 7, Brombal 7 (1' st Cinti 7), Mele 7 (1' st Blonda 7), Scaccia 7, Segretario 7 (1' st Meloncelli 7), Massena 7.5 (1' st Carpino 7), Bazzoni 7.5 (1' st Arrotti 7), Coduti D. 7. A disp. Parmeggiani, Caradonna. All. Pilone 7.

GIRONE C

Dopo due vittorie tonde (3-0) su Vanchiglia e Bsr Grugliasco, il Lucento si ferma al pari con il Chieri, ma non mina il primato del girone C. Dall'altra parte per il Chieri è un pareggio amaro. I 4 punti messi a segno da Canavese non bastano a passare il girone. Visto l'1-1 tra Vanchiglia e Bsr Grugliasco sono proprio le Gru a passare il turno, a pari punti con il Chieri ma davanti per classifica avulsa.

A trovare il gol che sblocca la gara è il Chieri con un super Marasco (tra i migliori in campo) che infila in rete con una botta da fuori, potente e angolata. Il Lucento però, sul ribaltamento di fronte, trova il pari con l'esterno sinistro Suraci che si infila in area e trafigge Porcu. Mimmo Commisso e i rossoblù troveranno l'Alpignano nella seconda gara del mattino per dare il tutto per tutto e conquistare la semifinale.

Lorenzo Perardi vs Gianfilippo Martinotti in Lucento-Chieri

LUCENTO-CHIERI 1-1

RETI (0-1, 1-1): 13' Marasco (C), 14' Suraci (L).

LUCENTO (3-5-2): Patella 7, D'Amici 6.5, Ghervase 7, Fanfani 6.5, Cardona 6.5, Perardi 7 (19' st Borgotallo 6.5), Serra M. 6.5, Cagliero 7, Scutigliani 6.5 (4' st Schiavone 6.5), Bardinella 7, Suraci 7. A disp. Ivasiuc, Foti, Schiffo, Grajdieru, Fiorito, Vizzi, Balestra. All. Commisso 6.5. Dir. Schiffo - Cardona.

CHIERI (4-3-1-2): Porcu 6 (1' st Piciano 6), Marzano 6 (8' st Di Biccari 6), Caradonna 6, Scanavino 6.5 (8' st Martinotti 6), Olivero 6.5, Montaldo 6.5, Maglio 6.5, Marasco 7.5, Mondin 7, Roncarolo 7, Tamoud 6.5 (1' st Canova 6). A disp. Tamagnone, Cannonito, Caprari. All. Canavese - Gerbi 6.5. Dir. Comodi - Maglio.

Bastava un punto per star sopra al Chieri ottenendo una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. Il primo tempo è stato a tinte granata, ma a spuntarla con una ripartenza bruciante è stato il Bsr Grugliasco. Dopo un avvio positivo del Vanchiglia che colpisce due volte il legno, da un calcio d’angolo in favore di Catanzaro e compagni parte come un fulmine Alessandro Pozzo al 17’ gettando la palla alle spalle di Davide Fini per l’1-0. «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - spiega Mirko Martello, tecnico del Vanchiglia - Avremmo meritato qualcosa in più. Quel gol così ci ha tagliato un po’ le gambe e le motivazioni da una parte e dall’altra han fatto la differenza. Bravi a trovare l’azione del rigore».

Salvo l’ingenuità nel concedere il rigore su una palla coperta e laterale, si può dire molto soddisfatto Ferruccio Caretto per un passaggio del turno inaspettato: «Con una squadra tirata su il 1° settembre questo è un grande risultato. Nel primo tempo loro han giocato un po’ di più, poi però dopo siamo stati bravi a rischiare quasi nulla. Siamo molto contenti perché è un segnale importante per una squadra che cerca ancora di capire cosa vuole essere. Ora affronteremo la Pro Eureka che è la squadra più quadrata che ho visto nel torneo».

BSR GRUGLIASCO-VANCHIGLIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 17' Pozzo (B), 5' st rig. De Gregorio E. (V).

BSR GRUGLIASCO (4-3-3): Panetta 7, Cocino 7, Acconciaioco 7, Orsino 7, Abbate 7, Di Matteo 7, Pozzo 7 (17' st Gabbiani sv), Braccia 7 (17' st Trapani sv), Coppola 7 (10' st Sparta 7), Giannone 7, Hristov 7. A disp. Pichierri, Galassi, Giuliani, Martelli, Catalano, Castello. All. Caretto 7.

VANCHIGLIA (4-3-3): Fini 6.5, Amorese Giulio 6.5 (10' st Ossella 6.5), Mastrototaro 7 (10' st D'Anghela 6.5), Scullari 6.5, Catanzaro 6.5, Druetta 6.5, La Piana 7, Lorusso 6.5 (10' st Mereu 6.5), Lupo 6.5, Chiodo 6.5 (10' st Allara 6.5), De Gregorio E. 7 (10' st Talbaoui 6.5). A disp. Sileoni. All. Martello 6.5.

GIRONE D

Un momento di giustificato rodaggio e poi anche il Volpiano ha iniziato a ingranare. La partita con il Lascaris termina 2-2 ma sono stati 40' di assoluto agonismo. Ai bianconeri di Alessandro Grungo basta un punto per restare saldamente al primo posto, al contrario restano fuori dai quarti le foxes di Davide De Letteriis che cedono il posto al Mirafiori, ma che chiudono il SuperOscar dimostrando grande carattere. In vantaggio va il Lascaris con capitan Penta (veterano dell'Under 14), poi trova il pareggio Lo Buono che vuole il gol e, con caparbietà, non solo lo ottiene ma sfiora pericolosamente la personale doppietta. Nella ripresa vanno ancora in vantaggio i bianconeri con il subentrato Persiano che trova la rete dopo nemmeno 1' dal suo ingresso. Ma sul ribaltamento di fronte ecco che pareggia il Volpiano-Pianese con Defazio. 1 punto prezioso per il Lascaris che vola diretto ai quarti dove troverà il Chisola.

Tommaso Dini vs Vittorio Pani in Volpiano Pianese-Lascaris

VOLPIANO PIANESE-LASCARIS 2-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2): 8' Penta (L), 20' Lo Buono (V), 10' st Persiano (L), 11' st Defazio (V).

VOLPIANO PIANESE (3-5-2): Fragale 7, Lo Bianco 6.5, Conforti 7, Morello 6.5 (5' st Acampora 6.5), Lo Buono 7, Baudin 7, Rachak 6.5, Pani 7, Suquet 6.5 (1' st Defazio 7), D'Amora 6.5, Cordero 6.5 (1' st Dattrino 6.5). A disp. Panichelli, Barbagallo, Dell'Aquila, Giraudo, Palladino. All. De Letteriis 6.5. Dir. Dell'aquila.

LASCARIS (4-3-3): Scanu 6.5, Dino 6.5 (9' st Persiano 7), Margiotta 7, Giliberto 6.5 (12' st Scalenghe 6.5), Rotunno 6.5 (6' st Bernardinis 6.5), Laguardia 6.5, Penta 7.5, Truccero 6.5 (16' st Spina), Zamboni 6.5, Benevento 6.5, Crepaldi 6.5. A disp. Labanca, Mininni, Sarti, Audrito, Cruto. All. Grungo 6.5. Dir. Dino - Penta.

Corona il percorso il Mirafiori di Maurizio Pasqualini che chiude il girone con una vittoria sul Venaria. Dopo l'incredibile prestazione con il Volpiano Pianese i gialloblù danno un'altra prova di carattere. A segno Lorenzo Mainiero nel primo tempo 8su assist di Boldrino) e poi, nella ripresa, Emanuele Boldrino (lui l'eroe con il Volpiano) e il subentrato Tommaso Cigna che capitalizza una bella azione manovrata da De Vita e Cristofoli. Adesso il Mirafiori, seconda del girone, attende il quarto di finale con il Borgaro.

«La prestazione oggi c'è stata - spiega Alessandro Giglio, tecnico del Venaria - Siamo un cantiere ancora agli inizi. L'obiettivo di questo SuperOscar era dare spazio a tutti e cercare le risposte di quanto fatto fino ad ora. Attendiamo ancora qualche rinforzo per iniziare il campionato».

VENARIA-MIRAFIORI 0-3

RETI: 12' Mainiero L. (M), 14' st Boldrino (M), 19' st Cigna (M).

VENARIA (4-4-2): Palumbo 6 (1' st Brucoli 6.5), Tortorici 6, Trovato 6, Porcino 6, Duro 6.5, Biestro 6, Petrilli 6 (6' st Vaccotti 6), Mavilla 6 (7' st Samime 6), Meza Ochoa 6 (6' st Allegro 6), Di Nunzio 6, Fantolino 6. A disp. Calà. All. Giglio 6. <

MIRAFIORI (4-3-3): Sola 7, Cristofoli 7, Leo 7, Hitaj 7, Izzo 7, De Vita 7, Ferretti 7, Fantino 7, Boldrino 7, Gramuglia A. 7 (1' st Cigna 7), Mainiero L. 7. A disp. Glavan, Grignano, Mainiero S., Canonico, Paolino, Giordano. All. Pasqualini 7. Dir. De Vita.

I QUARTI DI FINALE

Borgaro-Mirafiori (ore 10:00)

Lucento-Alpignano (11:30)

Lascaris-Chisola (17:00)

Pro Eureka-Bsr Grugliasco (18.30)