Fulmine Sottile, tandem Maccioni-Mangino: la finale è Alpignano-Chisola

La finale del SuperOscar sarà Alpignano-Chisola. A decidere è il campo e il cronometro, perché entrambe superano i rispettivi ostacoli (Mirafiori per i biancazzurri e Pro Eureka per i vinovesi) nei minuti di recupero.

ALPIGNANO-MIRAFIORI

Maccioni e Mangino, autori dei due gol che mandano l'Alpignano in finale al SuperOscar

Alpignano e Mirafiori con il coltello tra i denti. La prima semifinale regala esattamente l’intensità che ci si aspetta, con un Alpignano che si butta subito in avanti è un Mirafiori che difende con orine e tenacia e si lancia in avanti con le cavalcate di Boldrino. 433 dia per Domizi che per Pasqualini.

I biancazzurri schierano Suino tra i pali; Campanha e Attisani centrali con Bertot e Luca Aimone in corsia; in mezzo Dello Russo e Marco Aimone, con Chiechio più avanti dietro il tridente Greco, Bardus, Sansica. Dall’altra parte i gialloblù partono con Sola in porta (uno degli eroi dei quarti); Cristofoli e Leo sulle fasce e De Vita e Izzo in mezzo; in mediana Canonico, Fantino e capitan Ferretti e davanti Gramuglia e Mainiero dietro il solito Boldrino, terminale offensivo.

I primi a rendersi pericolosi sono i biancazzurri dopo nemmeno 5’ con Marco Aimone che, calciando dal limite, colpisce la traversa interna e rimbalza a terra: per il direttore non è gol. L’Alpignano costruisce l’azione in attacco, restando al limite dell’area avversaria, il Mirafiori cerca il momento buono per innescare Boldrino. Ed è proprio il 9 gialloblù che sfiora il vantaggio nella ripresa, quando spara fuori su suggerimento di Cristofoli.

Quando tutto sembrava far pensare che la partita l’avrebbero decisa i rigori, ecco che l’Alpignano trova la vittoria e lo fa con due ingressi dalla panchina. Al 20’ in gol Simone Maccioni e a 22’, una manciata di secondi prima del triplice fischio, trova il gol anche William Mangino.

MIRAFIORI-ALPIGNANO 0-2

RETI: 20' st Maccioni (A), 22' st Mangino (A).

MIRAFIORI (4-3-3): Sola 7, Cristofoli 6.5, Leo 7, Canonico 6.5, Izzo 6.5, De Vita 6.5, Ferretti 6.5, Fantino 7, Boldrino 7, Gramuglia A. 6.5, Mainiero L. 6.5 (1' st Hitaj 6.5). A disp. Glavan, Grignano, Mainiero S., Cigna, Paolino, Giordano. All. Pasqualini 7. Dir. De Vita.

ALPIGNANO (4-3-3): Suino 6, Bertot 6.5, Aimone L. 7, Attisani 6.5, Dello Russo 6.5, Campanha Brasil 6.5, Greco 7, Aimone M. 6.5, Bardus 6.5 (12' st Mangino 7.5), Chiechio 7 (17' st Mataj 6.5), Sansica 6.5 (8' st Maccioni 7.5). A disp. Gamba, Liboni, Crepaldi, Di Maggio, Rocchi, Callea. All. Domizi 7. Dir. Gamba - Attisani.

Giulia Manfredi

CHISOLA-PRO EUREKA

I vinovesi continuano la parabola ascendente. Inizio con ko, pareggio, vittoria, supervittoria (con il Lascaris), grandissimi segnali di maturità, conretezza e fame in semifinale contro la Pro Eureka.

Segnali importanti per Beppe Alessi perché gli ultimi due avversari superati sono di quelli di prestigio e ambizione. Il Lascaris campione in carica e una Pro capace di mettere lo stesso Chisola in difficoltà nella prima frazione. Sulla scorta di un Segretario padrone indiscusso della mediana, in un contesto fatto di sostanziale equilibrio, i blucerchiati di Pilone sembrano avere quel famoso "qualcosa in più" nella primafrazione. A testimoniarlo sono le occasioni: 0 per i vinovesi, anche se a lungo riescono a tenere il baricentro alto scontrandosi con il roccioso reparto di Brombal e Meloncelli; 3 per la Pro Eureka.

La prima, a freddo dai piedi di Bazzoni che scalda i guanti a Mengoni dalla sinistra sul primo palo. La seconda con una palla profonda su Trovato che tocca prima di venire a contatto con Mengoni e chiamare un rigore che non viene concesso. La terza, la più nitida, arriva da un colpo di genio di Scaccia che manda in porta ancora Trovato. Il 9 aspetta troppo e non sfonda la porta, permettendo a difensori e Mengoni di chiuderlo ina una morsa che addormenta l'attaccante e il pallone.

A fare la differenza spesso è una linea sottile. Questa volta è un "enorme Nicolò Sottile". La Pro cerca sempre più spesso la profondità, ma Trovato è ben braccato. Gli spazi si allungano e si crea l'habitat perfetto per Sottile che in accelerazione e conclusione (sempre balisticamente perfette) si trova a suo agio.

L'urlo rimane strozzato in gol per due volte per mano (o meglio, per le mani) di Cannone che al 4' e al 20' risponde da campione. A tempo scaduto però la fame di Sottile gli fa affinare la mira e in ripartenza infila un missile sotto la traversa che costringerà i dirigenti del Collegno Paradiso a controllare che la rete sia ancora attaccata al montante.

1-0. Il Chisola esplode e mette nel mirino l'Alpignano per continuare la sua marcia.

CHISOLA-PRO EUREKA 1-0

RETI: 21' st Sottile (C).

CHISOLA (4-3-3): Mengoni 6.5, Pansini A. 6.5, Florio P. 7, Lazzari 6.5 (5' st Bunjaj 7), Crispoltoni 7.5, Brusa 7.5, Carli 6.5 (11' st Tamietti 6.5), Cozzula 6.5 (16' st Tomatis 6.5), Patruno 6.5 (17' st Persico 6.5), Quero 7 (11' st Brawand 6.5), Sottile 8.5. A disp. Caffaratto, Pucci, Florio A., De Luca. All. Alessi 7. Dir. Nasso - De Luca.

PRO EUREKA (4-3-3): Bruno 6 (1' st Cannone 7), Parmeggiani 6 (5' st Lencia 6.5), Venneri 6, Cinti 6, Brombal 7, Meloncelli 7, Mele 6.5, Segretario 7.5, Trovato 6, Bazzoni 6.5, Scaccia 6.5 (13' st Coduti D. 6.5). A disp. Blonda, De Carli, Massena, Arrotti, Caradonna, Grazio. All. Pilone 6. Dir. Meloncelli - Pioli.