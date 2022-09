Cosa ci ha insegnato il SuperOscar: il valzer delle corazzate

«20 o 25 minuti per tempo… cosa vuoi che dicano?». Forse non tutto, ma qualcosa sicuramente sì. A poche ore dall’inizio dei campionati regionali si avvia alla conclusione il grande antipasto della stagione sportiva torinese e come ogni anno il SuperOscar dice qualcosa.

Dà indicazioni sulle corazzate torinesi, che nella passata stagione hanno tiranneggiato sui 5 titoli regionali in palio, dice quali squadre possano incarnare il ruolo di mine vaganti nei vari campionati, dice qualcosa sulle campagne di rinforzo. Insomma, dà tanti indizi per leggere l’avvio di stagione delle torinesi e che quindi interessa a tutti, tanto alle società cuneesi (che hanno spesso e volentieri a che fare con Chisola e altre squadre della cintura sud), quanto alle vercellesi e novaresi che ospitano in pianta stabile il Volpiano Pianese nel girone A.

UNDER 14

FINALE: ALPIGNANO-CHISOLA, ORE 18:30 • CHIERI



Le Finaliste

La categoria che si guarda con più attenzione è quella che esordisce nel settore giovanile e nel calcio a 11. La finale di stasera vedrà impegnate Chisola e Alpignano.

Se il blasone basta per fare da biglietto da visita, sicuramente l’inizio del torneo avrebbe alzato di qualche punto percentuale le quote delle due squadre come finaliste. Il Chisola di Beppe Alessi è una squadra ben amalgamata, compatta, in cui la qualità e la fisicità sembrano ben distribuite. Eppure le prime uscite hanno attirato gli occhi di parecchi curiosi: 0-0 con il Nichelino Hesperia (intreccio quasi eccitante in quanto sarà anche la prima giornata di campionato) e sconfitta con il Borgaro.

Alessi non ha mai schierato lo stesso 11 iniziale, ergo ha preso il girone come fase di studio della sua nuova rosa. Da qui ha dedotto che deve lavorare sulla fase realizzativa contro squadre ben strutturate organizzate dietro come Nichelino e Borgaro, ma anche che i suoi ragazzi stanno prendendo rapidamente consapevolezza dei loro mezzi. Due uscite a vuoto e poi un’ascesa verticale che passa dalla vittoria col Gassino (valsa un passaggio del turno che si era reso complicato), il trionfale successo con il Lascaris (squadrone su cui arriveremo) favorito per la vittoria del SuperOscar e la gara di nervi vinta contro un’altra grande della categoria, la Pro Eureka grazie ad uno di quei giocatori che saranno in copertina in questa stagione. Nicolò Sottile. Freccia dotata di uno strappo impressionante e di una balistica degna dell’artiglieria napoleonica.

Nicolò Sottile, esterno alto del Chisola che batte un angolo sotto gli occhi attenti dei ragazzi del Chieri.

Nella finale di Chieri a vedersela col Chisola ci sarà l’Alpignano di Domizi. Il Dna alpignanese è impostato su un gioco di qualità ed elegante, che spesso premia la crescita tecnica dei calciatori, ma che a volte può risultare, prendendo licenza di rispolverare l’arcaica e spesso sterile discussione giochisti contro risultatisti, “meno pragmatico”. Se da un lato questo si è un po’ visto contro la Pro Eureka alla seconda partita del girone di qualificazione quando i blucerchiati di Pilone (anche loro tanto belli quanti ben messi in campo) sono riusciti a portare a casa 3 punti con un capolavoro di Trovato, dall’altro è stato smentito nelle partite successive.

Il netto 0-3 rifilato alla Cbs e l’1-0 al Lucento ai quarti hanno scolpito una verità sulla pietra: l’Alpignano c’è e sa fare la grande squadra. Lo sa fare contro le grandi e lo sa fare contro quelle squadre come il Mirafiori che fanno dell’organizzazione il loro punto di forza (la semifinale raggiunta da Pasqualini è un capolavoro che rende i gialloblù una delle possibili sorprese della prossima stagione).

Dati e statistiche

Un occhio ai cannonieri della competizione va dato. A guidare la classifica con 3 reti è un trittico di giocatori che non parteciperanno alla finale. Aron Persiano esterno del Lascaris, Andrea Trovato e Davide Bazzoni, due riferimenti offensivi della Pro Eureka (leggermente aiutati dall’avere la peggior difesa della competizione nel girone). Una classifica, tre indizi: le bocche di fuoco di Pro e Lascaris sono importanti; il Chisola sta cercando ancora una sua continuità offensiva; l’Alpignano sa mandare in rete tanti giocatori differenti (10 in totale in queste prime 5 partite).

Corazzate ambiziose

L’eliminazione precoce non toglie punti e ambizioni per il campionato a squadre come Volpiano-Pianese, Lascaris, Pro Eureka, Cbs e Lucento. Alcune a corrente alternata, ma tutte hanno dimostrato di avere squadre allestite per vincere o comunque giocarsi le loro carte per raggiungere le fasi finali del campionato regionale. Le volpi di De Letteriis (entrato in carica a poche ore dall’inizio del torneo al posto di Davide Vitelli) partite a rilento con la rivelazione Mirafiori, hanno chiuso con una semplice vittoria col Venaria e un 2-2 di carattere con il Lascaris a testimoniare che capitan Rachak e hanno numeri per andare a segno, hanno una difesa capace di respingere qualche assalto bianconero e hanno carattere per andare al nord e buttare sul tavolo della Sparta Novara le loro ambizioni.

Il Lascaris è, senza mezzi termini, una grande squadra ma per (s)fortuna ha ancora margini di miglioramento e questi si sono visti con il Chisola. Il gioco è offensivo, malizioso, di classe e vuole essere dominante, però Grungo chiede più cinismo quando si ha il pallone tra le proprie grinfie, altrimenti si rischia di subire una sconfitta come quella contro i vinovesi. Non immeritata, ma che con l’avvio messo in campo dai lascarini si sarebbe potuta evitare.

La Pro Eureka ha una spina dorsale che fa invidia a tutti (Brombal-Meloncelli dietro, Segretario in mezzo, Trovato davanti ben spalleggiato da ottime ali/sottopunte) e sa giocare in campo aperto come negli spazi stretti.

Mine vaganti

Boldrino, centravanti del Mirafiori. Fa l'inchino alla tribuna dopo il gol che ha steso la Volpiano Pianese alla prima giornata.

Impossibile non citare squadre che hanno strappato titoli di giornale e ottime impressioni. Del Mirafiori abbiamo già parlato, il Bsr Grugliasco è una squadra nuova ma che, come ha battuto il Chieri alla prima, può infastidire molte. Ultimo ma non ultimo, il Borgaro di Squillace. Squadra brillante che coniuga individualità con un gioco compatto e roccioso. Ora, riguardiamo il Girone B del campionato regionale e ci accorgiamo che potrebbe essere uno dei più bei raggruppamenti degli ultimi anni, come abbiamo scritto nello scorso numero facendo a gran fatica i pronostici: Lascaris, Pro Eureka, Lucento, Alpignano e Borgaro in un girone in cui Quincitava, Paradiso e Charvensod possono togliere punti a tutte. Sedetevi comodi che comincia lo spettacolo. Prima però su il sipario sulla finale SuperOscar.