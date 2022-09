Il trio Segretario-Trovato-Bazzoni incanta, Grazio la settima meraviglia

Un esordio migliore era difficile immaginarselo. La Pro Eureka di Daniele Pilone brucia le tappe all'esordio nei campionati giovanili e supera nettamente il Vallorco per 7-0. Dopo una fase iniziale di studio è Bazzoni a segnare il primo gol nella categoria per i blucerchiati, che una volta vista la rete gonfiarsi non si fermano più: Trovato al volo, Segretario da fuori e i sigilli ancora di Trovato e Bazzoni mandano tutti al riposo sul 5-0. La ripresa è una meritata passerella, con il Vallorco che ha il merito comunque di non abbandonare mai la partita, ma capitan Brombal e il...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?