Rigori, espulsioni e acrobazie: Bocconcino decisivo

L'espressione "esordio con il botto" è stata creata per Paradiso-Ciriè. Una prima di Settore Giovanile in cui succede letteralmente di tutto: rigori, rigori parati, gol in rovesciata, espulsioni e rimonte dell'ultimo minuto. I fatti sono chiari: i 2009 faranno divertire. Ad avere la meglio e mettere via i primi tre punti della stagione è il Paradiso che, sotto 1-0, trova il pareggio con capitan Soldo (un veterano dell'Under 14 ormai), poi il vantaggio con Bocconcino e poi il definitivo 3-1 con Mocanu entrato proprio per Bocconcino al 1' di recupero. Per il Ciriè in rete dal dischetto Bianchini, ma è da...

