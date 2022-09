Caradonna incanta, Canova da urlo, Chieri travolgente

È travolgente il Chieri di Andrea Canavese, che mette a segno un 6-0 ai danni del Casale. Al gruppo bastano pochissimi minuti per sbloccare la partita, il risultato e portarsi in vantaggio imponendo poi il proprio gioco e impedendo al tempo stesso al Casale di imbastire la manovra di gioco. Una sconfitta che non dove impensierire il Casale che, incitato dal tecnico Davide Di Donato, non ha mai mollato, cercando comunque l'ordine in campo. Fischio d'inizio del direttore di gara Valerio Moretto e squadra di casa subito aggressiva in avanti pronta a sfruttare ogni centimetro concesso dalla difesa avversaria per segnare. Siamo...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?