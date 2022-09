L'eurogol di Coppola e l'architetto Orsino: le Gru spiccano il volo

Tre gol per i primi tre punti. Che tre gol, che tre punti. Un capolavoro balistico di Coppola, due punizioni magiche di Orsini e i giochi sono fatti, il Bsr Grugliasco rimonta il Saluzzo e sblocca la sua classifica dopo l'esordio quasi proibitivo in casa del Pinerolo. AVVIO IN MANO ALLE GRU Il 4-3-3 speculare premia nelle prime battute i padroni di casa che in mezzo al campo, grazie alla regia di Orsino e la quantità preziosissima di Sparta e Braccia, riescono a tenere alto il baricentro per innescare con continuità un tridente abile nell'uno contro uno (specie gli esterni...

