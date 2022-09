Un, deux, trois, a Volpiano il dominio è Di Parigi

Tre stoccate, i tre moschettieri per rimanere in tema visto il cognome francesizzante del baby fenomeno del Gassino che a Volpiano si è preso la scena. Di Parigi si presenta ufficialmente al campionato regionale con una tripletta che abbatte le resistenze della Volpiano-Pianese che nonostante una perla di Baudin e qualche occasione per il pari non è mai sembrata davvero in partita, nonostante la superiorità numerica per gran parte della ripresa. Nel primo tempo è assolo rossoblù, con due gol in fotocopia di Di Parigi, bravo a scappare dalla marcatura della difesa per trovarsi a tu per tu con Fragale....

